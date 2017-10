Lễ hội năm nay giới thiệu sự sáng tạo và sức sống của cộng đồng âm nhạc indie (độc lập) đến khán giả, với các nghệ sĩ tài năng quốc tế và trong nước: DJ Lost Frequencies (Bỉ, ảnh), nhóm Ngọt (VN), Da LAB (VN), Chris Minh Doky & The Electric Nomads (Đan Mạch), Biuret (Hàn Quốc), BUD (Anh), Garden City Movement (Israel), I wear* experiment (Estonia), Lavagance (Slovakia), Lowly (Đan Mạch), The Other Shi (Đức) và ca sĩ Đông Hùng (VN).



Năm nay, MMF tiếp tục lấy chủ đề Văn hóa giao thông, nhằm thông qua âm nhạc góp phần tạo nhận thức, thái độ, hành vi tham gia giao thông đúng đắn cho cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Ngọc An