‘Glass’ bị hạ bệ, ‘The Lego movie 2’ dẫn đầu cuộc đua phòng vé Bắc Mỹ

ẢNH: PARAMOUNT

Vị trí á quân tiếp tục khẳng định sự lên ngôi của tân binh vừa ra mắt tuần qua. Với phần mở màn tại 2.912 rạp trên toàn quốc, phim hài What Men Want vừa bỏ túi 19 triệu USD. Tuy đứng thứ hạng cao nhưng tác phẩm làm lại từ What Women Want không được khán giả và giới phê bình đánh giá cao. Trang Rotten Tomatoes chấm 47% cho “đứa con tinh thần” của đạo diễn Adam Shankman. Tệ hơn, IMDb chỉ cho phim 3,6/10 điểm