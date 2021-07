Góc nhìn mới về nhân vật huyền thoại Anne Frank tại LHP Cannes 2021

Thông qua Kitty, người bạn tưởng tượng của Anne Frank dẫn dắt câu chuyện, bộ phim hoạt hình Where is Anne Frank được trình chiếu tại LHP Cannes 2021 (đang diễn ra đến 17.7 tại Pháp) đã tìm cách kết nối lại một trong những cuộc thảm sát từ Thế chiến thứ hai của Đức Quốc xã chống lại người Do Thái với thế hệ khán giả trẻ.

Theo đạo diễn Ari Folman (59 tuổi), người chỉ đạo phim tài liệu hoạt hình chiến tranh Waltz with Bashir từng đoạt giải Quả cầu vàng, thì Where is Anne Frank vượt ra ngoài câu chuyện xoay quanh cuốn Nhật ký Anne Frank. Đây là cuốn sách lừng danh thế giới do Anne Frank viết lúc mới 14 tuổi trong khi đang lẩn trốn cùng gia đình vào thời kỳ Đức Quốc xã chiếm đóng Hà Lan. Gia đình cô bé bị bắt năm 1944 và Anne Frank chết vì bệnh sốt phát ban ở trại tập trung Bergen-Belsen. Sau chiến tranh, cuốn nhật ký đã được Miep Gies đưa lại cho cha của Anne Frank là ông Otto Frank.

Kitty bước ra khỏi những trang sách để tiến vào đất nước Hà Lan đương đại và đạo diễn Ari Folman kết nối câu chuyện cũ với thế hệ thanh thiếu niên ngày nay - những người mặc quần jeans rách, đội mũ bóng chày, tay cầm điện thoại di động - trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tị nạn ở châu Âu dẫn đến những tình huống khó xử.

Cảnh trong phim Where is Anne Frank ẢNH: IMDB

“Tôi đã phải nghĩ ra một cái gì đó mới. Tôi không thể kể lại những gì trong cuốn nhật ký", Ari Folman nói với hãng Reuters trong một cuộc phỏng vấn, đồng thời nói thêm rằng điều quan trọng là anh phải tiếp cận với khán giả trẻ nhiều hơn để xem họ rút ra điều gì từ câu chuyện Anne Frank trong cuộc sống ngày nay.

Bộ phim hoạt hình được thể hiện bay bỗng, xoay quanh nhân vật huyền thoại Anne Frank và Kitty, mô tả họ nổi loạn và chiến đấu chống lại quân đội Đức Quốc xã. Phim cũng kết hợp sự hài hước để kết nối với khán giả trẻ, làm nổi bật những đoạn vui nhộn từ nhật ký của Anne Frank hay sự xuất hiện của ca sĩ Mỹ Justin Bieber tại bảo tàng Anne Frank.

“Tôi nghĩ cần phải phá vỡ việc hình tượng hóa Anne Frank. Cô bé còn hơn cả một biểu tượng", Ari Folman nói. Đạo diễn Israel này có cha mẹ là những người sống sót sau thảm họa Holocaust, cho biết lần đầu tiên anh đọc Nhật ký Anne Frank khi mới 14 tuổi.