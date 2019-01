Gợi ý các điểm du xuân ngày tết ‘chiều’ theo túi tiền

Tour du lịch tết tham khảo DU LỊCH TRONG NƯỚC Giá từ: 1,99 triệu đồng. Châu Đốc - Miếu bà chúa Xứ - Lâm viên núi Cấm (2N) Sa Đéc – Cần Thơ – Cà Mau – Bạc Liêu – Sóc Trăng (4N)

Giá từ: 3,69 triệu đồng. Phan Thiết (2/3N) - Tặng Show Fishermen

Giá từ: 1,99 triệu đồng. Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy/Đảo Bình Hưng (3N)

Giá từ: 2,99 triệu đồng. Long Hải - Nghỉ dưỡng tại Oceanami Villas & Beach club 5 sao (2N)

Giá từ: 2,99 triệu đồng. Đà Lạt/Đắk Nông/Buôn Ma Thuột (3/4N)

Giá từ: 2,99 triệu đồng. Nha Trang (4N)/Nha Trang - Đà Lạt (5N)

Giá từ: 4,59 triệu đồng. Phú Quốc – Hòn Thơm Nature Park (3N)

Giá từ: 4,99 triệu đồng. Buôn Ma Thuột (3N) - Máy bay

Giá từ: 6,39 triệu đồng. Nha Trang (3N) - Máy bay

Giá từ: 6,59 triệu đồng. Nha Trang - Phú Yên (3N) - Máy bay

Giá từ: 6,59 triệu đồng. Đà Lạt (3N) - Máy bay

Giá từ: 7,99 triệu đồng. Đà Nẵng - Bà Nà - Sơn Trà - Hội An - KDL Thần Tài (3/4N)

Giá từ: 5,99 triệu đồng. Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - La Vang - Động Thiên Đường - Huế (4N)

Giá từ: 7,79 triệu đồng. Huế - La Vang - Động Phong Nha và Động Thiên Đường - Bà Nà - Hội An - Đà Nẵng (5N)

Giá từ: 8,79 triệu đồng. Sapa - Fansipan - Lào Cai - Hà Nội (4N)

Giá từ: 8,99 triệu đồng. Hà Nội - Bái Đính - Tràng An - Hạ Long - Yên Tử (4N)

Giá từ: 9,49 triệu đồng. Tây Bắc: Đền Hùng - Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Mù Cang Chải - Yên Bái - Sapa - Điện Biên - Sơn La - Mộc Châu - KDL Happy Land - (6N) Tặng show múa xòe dân tộc Thái

Giá từ: 11,59 triệu đồng. Đông Bắc: Hà Giang - Lũng Cú - Đồng Văn - Mã Pí Lèng - Mèo Vạc - Cao Bằng - Thác Bản Giốc - Hồ Ba Bể (6N)

Giá từ: 14,99 triệu đồng. DU LỊCH NƯỚC NGOÀI Campuchia (4N)

Giá từ: 4,99 triệu đồng. Malaysia (4N)

Giá từ: 9,99 triệu đồng. Thái Lan (5N)

Giá từ: 11,49 triệu đồng. Singapore (4N)

Giá từ: 14,29 triệu đồng. Myanmar (5N)

Giá từ: 15,99 triệu đồng. Bali (5N)

Giá từ: 19,99 triệu đồng. Brunei - Kota Kinabalu (5N)

Giá từ: 20,99 triệu đồng. Lào (5N)

Giá từ: 21,99 triệu đồng. Đài Loan (5N)

Giá từ: 22,99 triệu đồng. Hồng Kông (4/5N)

Giá từ: 27,99 triệu đồng. Chater: Ninh Ba - Hàng Châu - Tô Châu - Thượng Hải (6N)

Giá từ: 16,99 triệu đồng. Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn - Đại Hiệp Cốc - Phượng Hoàng Cổ Trấn (5N)

Giá từ: 29,99 triệu đồng. Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Sở Hùng - Thạch Lâm (8N)

Giá từ: 30,99 triệu đồng. Seoul - Nami - Everland - Thưởng thức trái cây (5N)

Giá từ: 16,99 triệu đồng. Bucheon - Everland - Seoul - Tháp Namsan - One Mount (5N)

Giá từ: 22,99 triệu đồng. Chater: Fukushima - Tochigi - Ibaraki - Tokyo - Núi Phú Sĩ (5N)

Giá từ: 23,99 triệu đồng. Tokyo - Núi Phú Sĩ - Oshino Hakkai - Kobe - Osaka - Kyoto - Nagoya (5N)

Giá từ: 40,99 triệu đồng. Dubai - Abu Dhabi (5N)

Giá từ: 31,99 triệu đồng. Du thuyền 5 sao Voyager of the Seas Singapore - Kuala Lumpur – Phuket (6N)

Giá từ: 31,99 triệu đồng. Ý (7N)

Giá từ: 49,99 triệu đồng. Thụy Sĩ (8N)

Giá từ: 65,99 triệu đồng. Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức (10N)

Giá từ: 61,99 triệu đồng. Nam Phi (8N)

Giá từ: 69,99 triệu đồng. Hawaii: Honolulu (8N)

Giá từ: 70,99 triệu đồng. Canada (7N)

Giá từ: 77,99 triệu đồng. New York - Philadelphia - Washington DC (7N)

Giá từ: 60,99 triệu đồng. Los Angeles - Hollywood - Las Vegas - Grand Canyon - Premium Outlet - Universal Studio (7N)

Giá từ: 60,99 triệu đồng. New York - Philadelphia - Washington DC - Las Vegas - Grand Canyon - Los Angeles (10N)

