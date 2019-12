Gong Yoo sợ hãi khi đóng các cảnh kinh dị trong 'Train to Busan'

Trong tập mới của Because Lee Dong Wook Wants To Talk phát sóng hôm 11.12, khách mời Gong Yoo mang lại nhiều cảm xúc khi kể về những thể loại phim mà anh yêu thích. Đặc biệt, anh khẳng định bản thân không thích những tác phẩm kinh dị và không thể một mình xem các bộ phim thuộc thể loại này.

Câu trả lời của Gong Yoo khiến nhiều người bất ngờ. Một trong những MC còn lại của chương trình là Jang Do Yeon cũng không giấu được sự tò mò bởi trong quá khứ, nam diễn viên từng tham gia bộ phim kinh dị đình đám Train to Busan (tựa Việt: Chuyến tàu sinh tử).

Gong Yoo (trái) và Lee Dong Wook bàn luận về quá trình quay Train to Busan ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Trước thắc mắc liên quan đến bom tấn xác sống này, tài tử sinh năm 1979 cho hay bản thân thật sự sợ hãi trên phim trường. Anh kể lại: "Thời điểm tôi quay Train To Busan, phần trang điểm và phục trang đều rất chân thật. Mặc dù biết các nhân vật xác sống đều là giả nhưng mỗi khi quay cảnh bị xác sống rượt đuổi thì tôi vẫn cứ chạy như điên".

Sao phim Goblin tiết lộ: "Sau đó, những "thây ma" với lớp trang điểm và máu me còn nguyên vẹn lại đến gần tôi nữa chứ. Khi nghe họ gọi "Gong Yoo", tôi thật sự sợ. Rồi họ đi đến gần tôi và nói: "Chúng ta có thể chụp ảnh cùng nhau không?".

Phần chia sẻ của Gong Yoo đem lại nhiều tiếng cười thú vị cho chương trình. Mỹ nam Lee Dong Wook cũng khen ngợi dàn diễn viên "xác sống" của Train to Busan hóa trang rất giống và diễn xuất tốt.

Gong Yoo trong Train to Busan, phim được đánh giá mà mở ra chương mới cho dòng phim xác sống nói riêng và thể loại kinh dị nói chung của điện ảnh Hàn Quốc ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Được biết, Train to Busan ghi hình trong vòng 4 tháng, từ tháng 4 đến tháng 8.2015. Phim công chiếu vào giữa năm 2016 và đạt thành công lớn về mặt doanh thu, được giới chuyên môn đánh giá cao. Tại Hàn Quốc, tác phẩm cán mốc 10 triệu lượt xem sau hai tuần công chiếu. Đứa con tinh thần của đạo diễn Yeon Sang Ho nhận về nhiều khen ngợi khi công chiếu tại LHP Cannes 2016. Gong Yoo cho biết anh cũng cảm thấy tự hào khi tác phẩm được đánh giá cao.

Train to Busan quy tụ dàn sao Gong Yoo, Ma Dong Seok, Jung Yu Mi, Choi Woo Sik, Ahn So Hee... Tuy nhiên, sang đến phần 2, toàn bộ diễn viên đều thay đổi. Phần 2 Train to Busan có sự góp mặt của Kang Dong Won, Lee Jung Hyun... dự kiến sẽ ra mắt vào hè 2020. Phim được kỳ vọng sẽ tạo tiếng vang lớn như phần đầu tiên.