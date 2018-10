'Goosebumps 2 - Halloween quỷ ám': Cuộc phiêu lưu nhàm chán và thiếu sáng tạo

Thậm chí nếu bạn chưa từng biết đến sự tồn tại của phần 1 thì có thể thưởng thức phim một cách khá trọn vẹn, còn nếu đã trót xem phần đầu, bạn sẽ mang nhiều nỗi thất vọng, vì phần 2 này không còn chút tinh thần nào của phần tiền nhiệm.

Nếu bạn chưa từng xem phần 1 thì cũng đừng lo bởi phần 2 có thể xem là câu chuyện độc lập. Kết thúc phần đầu tiên, các nhân vật ma quái bị thu hồi vào sách của nhà văn kinh dị thiếu nhi nổi tiếng R. L. Stine. Một hôm, hai cậu nhóc tình cờ giải thoát cho con rối Slappy, mở ra cuộc chiến giữa những con ma đồ chơi và ba đứa trẻ.

Các nhân vật phản diện không bước ra từ sách nữa mà “sống dậy” từ cửa hàng đồ chơi

Câu chuyện mà chúng ta từng được nghe kể vào năm 2015 dành cho lứa tuổi trưởng thành với thông điệp về tình cha con, tình yêu của tuổi trẻ, sự chiếm hữu, tự do và nơi ta thật sự thuộc về. Câu chuyện mà Halloween 2018 chúng ta được nghe kể cũng khá phù hợp với không khí lễ hội, tuy nhiên, nó lại đơn giản đến nhạt nhẽo. Nhóm các cô bé cậu bé chỉ việc đối phó với con rối Slappy và đồng bọn đông đúc, nghe thì có vẻ muôn phần khó khăn, nhưng thực tế cuộc chiến này có phần dễ dàng, chỉ việc mở cuốn sách, hút lấy đám quái thú là xong. Kỹ xảo và âm thanh đã làm tốt vai trò tạo nên sự căng thẳng cho khán giả ở nửa đầu, nhưng từ nửa sau, tình tiết lặp đi lặp lại khiến khán giả ngán ngẩm. Goosebumps 2: Haunted Halloween có một câu chuyện quá dễ đoán, vài chi tiết gây cười và khi phim kết thúc, hẳn khán giả cũng chẳng còn bận tâm gì về nó, như cái cách mà phần 1 đã làm được, về một nhà văn có phần quái đản giam cầm đứa con gái bước ra từ trong sách.



Bạn sẽ có cảm giác các chi tiết trong Goosebumps 2 ( Câu chuyện lúc nửa đêm ) “nhìn quen quen”. Không rõ là cố tình vay mượn hay ngẫu nhiên, mà Goosebumps 2 có rất nhiều thứ bạn đã bắt gặp ở bộ phim khác. Cảnh nhân vật đi vào một căn nhà bỏ hoang u tối na ná với Tòa tháp bóng đêm của ông hoàng truyện kinh dị Stephen King, ấy là chưa kể phim cũng có một ngọn tháp với sức mạnh siêu nhiên. Chuyện một con rối lúc cần nó sẽ “sống dậy”, còn khi có người nó sẽ nằm xuống như thể là món đồ chơi vô hại chẳng khác gì Câu chuyện đồ chơi của Mỹ và Thủ lĩnh thẻ bài của Nhật. Nó tạo cho khán giả chút hứng thú ban đầu, nhưng càng về sau lại càng nhàm chán, bởi một câu chuyện quá đơn giản. Tuyến nhân vật gồm một cô gái xinh đẹp, một nhóc béo ú và một cậu bé da màu cho gọi là “đủ nếp đủ tẻ” xuất hiện nhan nhản ở các bộ phim truyền hình thập niên 90, nay lần nữa được sử dụng trong một bộ phim của năm 2018, với chuyến phiêu lưu chỉ ở mức độ phim truyền hình dành cho thiếu nhi.

Cuộc phiêu lưu không thật sự cam go, không hấp dẫn khán giả

Một điểm trùng hợp ở Goosebumps 2 là cậu nhóc Sonny do Jeremy Ray Taylor thủ vai. Đây là cậu nhóc đóng vai Ben trong It - Chú hề ma quái. Bạn sẽ mắt tròn mắt dẹt bởi Jeremy Ray Taylor bây giờ “nhổ giò” to lớn phổng phao, giọng nói trầm đục cứ như một người đã trưởng thành.

Diễn xuất của Jeremy Ray Taylor cũng đang độ chín, hoàn toàn khiến khán giả bị hút theo câu chuyện của đám trẻ. Chỉ tiếc là khi các diễn viên đều đóng tốt thì kịch bản lại quá nhạt nhòa, khiến sự thể hiện của họ bị ảnh hưởng. Tuyến nhân vật không có gì đặc sắc, không có tính cách nổi bật. Ngoại trừ cái kết mở ra một câu chuyện mới, Goosebumps 2 trở thành phần nối tiếp thất bại của Goosebumps 2015.

Phim đang nhận được số điểm 6,1/10 trên IMDb và 44% trên Rotten Tomatoes.