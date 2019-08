Hà Anh Tuấn khoe giọng nội lực, 'đốn tim' fan bằng nhạc phim 'Hậu duệ mặt trời'

Nếu như 5 nam thần tượng nhóm CIX đến từ xứ kim chi khiến cả hội trường như vỡ tung với ba bản hit sôi động, trẻ trung cùng những màn vũ đạo ấn tượng thì Hà Anh Tuấn lại mang cả ban nhạc sống lên sân khấu và đưa người nghe đắm chìm vào thế giới chỉ toàn những bản tình ca ngọt ngào, sâu lắng của anh. Là ca sĩ xuất hiện cuối cùng trong đêm nhạc Việt - Hàn tháng 8, chủ nhân hit Tháng tư là lời nói dối của em vẫn nhận được những tràng vỗ tay chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ. Nam ca sĩ thừa nhận anh không thể trẻ đẹp, nhảy giỏi như các nghệ sĩ khác, nhất là những thần tượng Kpop, tuy nhiên, anh khẳng định sẽ đưa khán giả bước vào thế giới chỉ toàn âm nhạc.

Hà Anh Tuấn khiến nhiều người bất ngờ khi hát nhạc phim Hậu duệ mặt trời bằng cả tiếng Hàn và tiếng Việt. Giọng ca 35 tuổi cũng dành thời gian trong đêm nhạc để giao lưu với khán giả trẻ ẢNH: MỸ LINH

Xuất hiện trên sân khấu cùng ban nhạc, Hà Anh Tuấn nhanh chóng biến đêm nhạc Việt - Hàn trở thành một mini-liveshow của riêng mình với hàng loạt ca khúc ấn tượng và giọng hát đầy cảm xúc, nội lực. Mở màn cho phần trình diễn của giọng ca sinh năm 1984 là những ca từ thật đẹp, da diết của liên khúc Tự khúc mùa xuân - Tiếng gió xôn xao. Đặc biệt, Hà Anh Tuấn được hưởng ứng nhiệt tình hơn cả khi nam ca sĩ trình diễn bản nhạc phim đình đám của Hậu duệ mặt trời mang tên You are my everything. Với chất giọng trầm lắng, da diết và đầy kỹ thuật, anh đã thể hiện trọn vẹn bản hit quen thuộc bằng cả tiếng Hàn lẫn tiếng Việt khiến nhiều fan trầm trồ, thổn thức và hưởng ứng nhiệt tình.

Hà Anh Tuấn là ca sĩ biểu diễn nhiều nhất trong đêm nhạc Việt - Hàn. Theo dự kiến, nam ca sĩ còn có một buổi ký tặng người hâm mộ tại nhà hát Hòa Bình vào chiều 30.8. Tuy nhiên, nam ca sĩ lỡ hẹn với fan vào phút chót và anh chỉ tham gia biểu diễn vào tối cùng ngày ẢNH: MỸ LINH

Hà Anh Tuấn thừa nhận chính sự cổ vũ nhiệt tình, say sưa của khán giả trong đêm nhạc đã khiến anh trở nên máu lửa, thăng hoa hơn trên sân khấu. Để gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ luôn yêu mến mình, giọng ca Cơn mưa tình yêu tiếp tục chiêu đãi người nghe bằng màn hát live đỉnh cao với ca khúc Xuân thì. Theo tiết lộ của nam ca sĩ 35 tuổi, bài hát trên được anh dành riêng cho đêm nhạc sắp tới tại Hội An, tuy nhiên, trước sự nhiệt tình từ người hâm mộ, Hà Anh Tuấn cho biết anh quyết định “đặc cách” hát trước cho khán giả đêm nhạc Việt - Hàn. Khép lại phần trình diễn, giọng ca Người con gái ta thương đem đến một không gian âm nhạc ngọt ngào, sâu lắng của liên khúc Nuối tiếc - Cơn mưa mùa đông.

Bên cạnh những màn trình diễn được khen ngợi hết lời của Hà Anh Tuấn, đêm nhạc Việt - Hàn tháng 8 còn trở nên sôi động và nhiều màu sắc hơn với sự xuất hiện của các ca sĩ trẻ biểu diễn trước đó như: Ngô Kiến Huy, Trọng Hiếu, Issac, Suni Hạ Linh, Chipu… Đặc biệt, nhóm CIX - đại diện duy nhất đến từ Hàn Quốc cũng góp phần “đốt cháy” sân khấu với ba bản hit mới toanh của nhóm gồm: What you wanted, The one và Movie Star.