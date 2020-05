Hà Anh Tuấn trích doanh thu album 'Truyện ngắn' giúp người nghèo tại TP.HCM

Ngày 11.5, album Truyện ngắn, một concept âm nhạc đặc biệt của Hà Anh Tuấn với những sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh chính thức đến với khán giả yêu nhạc, sau gần hai năm sản xuất, thực hiện với quy trình “ngược” so với công thức thường thấy. Đây là lần đầu tiên, một thử nghiệm thú vị từ Hà Anh Tuấn cùng ê kíp của anh được thực hiện, khi hành trình trải qua 4 đêm live concert tại Hội An (2 đêm), TP.HCM, Hà Nội cùng 1 phim ngắn (album by movie) với 3 ngày công chiếu đặc biệt tại các cụm rạp toàn quốc và dự án được kết thúc với sự ra mắt của album Truyện ngắn.

Quy trình ngược này (thực hiện dự án âm nhạc dài hơi rồi mới ra đĩa), theo ê kíp sản xuất Truyện ngắn, nhằm tạo cho những người yêu âm nhạc Hà Anh Tuấn thấu hiểu và đồng cảm nhất với 6 tác phẩm âm nhạc trong album. “Tôi không chỉ muốn khán giả nghe nhạc, tôi muốn họ sống, trăn trở và hạnh phúc cùng với mình trong suốt chặng đường âm nhạc này”, Hà Anh Tuấn chia sẻ. Hà Anh Tuấn và Phan Mạnh Quỳnh Ảnh:Đại Ngô Trong album, có 4 bài được Phan Mạnh Quỳnh viết riêng cho Hà Anh Tuấn (Xuân thì, Thương em, Cô gái và cây dương cầm, An), kết hợp với Có chàng trai viết lên cây, Truyện ngắn tạo nên một câu chuyện tình xuyên suốt một đời người (bài cuối cùng của đĩa là Ngày chưa giông bão). Hình ảnh bìa album được vẽ lấy cảm hứng từ bức tranh The Reader, 1856 (Der Leser, 1856) của danh họa nổi tiếng Ferdinand Heilbuth, tạo nên một ý niệm những câu chuyện ẩn mình sâu sắc trong các tác phẩm âm nhạc của Truyện ngắn mà người nghe sẽ cần phải lật dở với sự tĩnh lặng an yên quí giá. Digital album Ảnh: T.L Còn nhớ trong concert tại Hội An năm 2019, Hà Anh Tuấn nói với khán giả của mình rằng, họ đến với các chương trình của anh có thể vì quan tâm đến âm nhạc hoặc những thứ khác của cuộc đời Hà Anh Tuấn; nhưng trên hết là “chúng ta quan quan tâm đến nguồn cảm hứng, đến sự sâu sắc và đẹp đẽ của âm nhạc Việt Nam”. Vậy nên trong bất kỳ chương trình nào của Hà Anh Tuấn, sự đầu tư cao nhất của anh luôn dành cho âm nhạc. Truyện ngắn cho thấy điều đó qua sự hòa âm phối khí nhiều tâm huyết của giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vuợng, nhạc sĩ Thanh Phương, nhạc sĩ Minh Hoàng cùng nhạc trưởng Trần Nhật Mình. Với Truyện ngắn, còn có một thử nghiệm và cũng là một món quà đặc biệt khi trong mỗi một bộ CD, nhà sản xuất dành tặng một “digital album” (online album) thông qua QR code, để khán giả tiện trải nghiệm thưởng thức trên app của một nền tảng nội dung âm nhạc giải trí hoàn toàn mới, được phát triển bởi những người trẻ Việt Nam. Cũng thông qua cách thức này, những khán giả sở hữu album sẽ tiếp tục nhận được những món quà bất ngờ khác sắp tới, như quyền thưởng thức trước toàn bộ Live concert tour 2019 của Hà Anh Tuấn hay phim ngắn Truyện ngắn… Sau đợt “pre-order” (đợt mua trước) dành cho những khán giả thân thiết cùng Hà Anh Tuấn, với số lượng 10.000 đĩa được đặt, nhà sản xuất đã trích ra đóng góp 5 tấn gạo và 70.000 trứng gà giúp người nghèo trên địa bàn TP.HCM với danh nghĩa những khán giả của Truyện ngắn. Theo đại diện Viet Vison: “Điều này giúp những câu chuyện âm nhạc của chúng tôi thêm ý nghĩa nhân văn và sống dài hơn với những cam kết tích cực vì cộng đồng”.