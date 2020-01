'Hạ cánh nơi anh' bị chỉ trích vì lãng mạn hóa đất nước Triều Tiên

Cơ quan cảnh sát Seoul (Hàn Quốc) cho biết Đảng tự do Thiên Chúa giáo Hàn Quốc đã đệ đơn kiện nhà đài tvN vì bộ phim Crash Landing On You (tựa Việt: Hạ cánh nơi anh). Theo đó, Đảng này cho rằng tác phẩm truyền hình của tvN đã “tô điểm” lên một đất nước Triều Tiên đẹp đẽ và còn miêu tả quân đội đất nước này như những biểu tượng của sự hòa bình.

Thực chất, những lo ngại liên quan bối cảnh Triều Tiên đã được bàn luận ngay trước khi bộ phim phát sóng. Thế nhưng, đạo diễn Lee Jung Hyo tuyên bố rằng ông chỉ đơn giản là muốn tạo ra một không gian tách biệt dành riêng cho chuyện tình cảm lãng mạn. Tuy nhiên, Đảng tự do Thiên Chúa giáo thì lại không nghĩ như nhà làm phim họ Lee. Đảng này đã tố bộ phim vi phạm Luật An ninh Quốc gia.

Những tập đầu bộ phim xoay quanh quãng thời gian Yoon Se Ri (Son Ye Jin) bị mắc kẹt ở Triều Tiên ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Hạ cánh nơi anh là tác phẩm truyền hình Hàn Quốc đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả trong và ngoài nước. Đứa con tinh thần của đạo diễn Lee Jung Hyo xoay quanh chuyện tình kỳ lạ giữa nữ tài phiệt xinh đẹp người Hàn Quốc Yoon Se Ri (Son Ye Jin) và quân nhân Bắc Triều Tiên Ri Jeong Hyeok (Hyun Bin). Lương duyên của họ bắt đầu khi Yoon Se Ri đăng ký tham gia nhảy dù nhưng vô tình bị cuốn vào lốc xoáy và rơi xuống biên giới Bắc - Nam Hàn. Tại đây, cô gặp gỡ Ri Jeong Hyeok và phải sinh sống ở Triều Tiên, chờ thời cơ trở về Hàn Quốc.

Trong gần 10 tập phim đầu tiên, Hạ cánh nơi anh đem đến cho người xem cái nhìn cận cảnh về cuộc sống của người dân ở Triều Tiên. Khán giả bất ngờ khi chứng kiến một ngôi làng Triều Tiên gần biên giới được miêu tả còn thô sơ, chưa phát triển, thiếu điện, dùng bếp than… Những con người ở đây đều được khắc họa là tốt bụng, nhân hậu.

Mặc tranh cãi "hường phấn hóa" Triều Tiên, Hạ cánh nơi anh vẫn đang nhận được nhiều tình cảm từ khán giả ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Lúc mới công bố dự án, Hạ cánh nơi anh từng nhận được nhiều sự quan tâm khi mạo hiểm lấy bối cảnh Triều Tiên cũng như tình hình chính trị nhạy cảm ở nước này. Điều mà hiếm có phim truyền hình xứ kim chi nào dám thực hiện. Trước việc bị kiện tụng, đoàn làm phim vẫn chưa đưa ra phản hồi nào.