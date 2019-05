Hà Kiều Anh mừng tuổi mới bên ông xã và dàn mỹ nhân Việt

Ảnh: Lê Huy

Diễn viên Diễm My giấu đường cong trong thiết kế dáng rộng được thực hiện trên nền vải ren họa tiết to bản. Là thế hệ đàn chị nhưng Diễm My và Hà Kiều Anh rất thân thiết. Cả hai đều nằm trong danh sách những mỹ nhân có "nhan sắc không tuổi" của V-biz, có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc