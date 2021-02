Nhớ thu Hà Nội

1. Em đây! Người con của miền châu thổ hiền hòa, ao ước được trở lại thủ đô lần nữa ngắm cảnh thu sang, anh ạ! Em đã chắt chiu nỗi nhớ từng ngày và nôn nao chờ đợi. Chút gió heo may se se lạnh, tà áo ai bay bên góc phố dịu dàng. Lối nhỏ em qua ngập tràn lá đổ. Anh ơi! Lá đổ muôn chiều. Chiếc lá nào ngược gió chao nghiêng tìm đến tay em làm quen, tình tự? Thu đến ư anh? Ừ! Thu em ạ! Dừng lại, hít một hơi thật sâu tận hưởng, em nghe trong ngực mình dậy một mùi hương bình dị đủ gây thương nhớ kẻ phương xa.

Chính khoảnh khắc ấy, em nghe từng giọt thu rơi đã chạm một ánh nhìn!

Lãng mạn thu mà xao xuyến quá! Một chiều nào gió hẹn thu sang, lá đổ hàng hàng trời thu phương Nam trong xanh da diết nhớ. Và em đang mơ thu Hà Nội! Anh từng nói giữa phố đông người qua bỗng thèm nghe tiếng “dạ” ngọt lịm của em thì thầm bên tai để khi về trọn đêm anh thao thức. Em biết đó là lời đong đưa của trai đất Bắc, nhưng em “dạ” quen rồi. Nên kệ. Có sao đâu!

2. Em từng hỏi Hà Nội mùa thu có gì làm nao lòng người đến vậy, ai đã yêu rồi thì khó nhạt phai? Cảnh sắc hay hương tình làm bao kẻ đắm say. Người thanh lịch, cổ kim dịu dàng còn lưu giữ. Chợt nhận ra rằng nơi đây đầy quyến rũ, mỗi thứ chạm vào đều đằm sâu từng nỗi nhớ trong em. Chút nắng thu vàng nhẹ nhàng len qua kẽ lá, bầu trời xanh cũng hóa lạ lùng. Thoảng đâu đây hương cốm làng Vòng dẫn lối, đồng xa yên bình gợi hình ảnh mộc mạc chân quê. Chiếc áo nâu non sờn vai ai vá, thương tay mẹ, tay bà sàng sảy hạt lúa nếp non, gói trong chiếc lá sen đượm hương làm nên đặc sản.