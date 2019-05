‘Hai Phượng’ sắp chiếu trên Netflix

Nếu những phim khác phải đợi từ một đến hai năm sau khi phát hành tại các cụm rạp mới được “trình làng" trên Netflix thì Hai Phượng (tên tiếng Anh: Furie) chỉ cần hơn một tháng để đạt được điều đó. Sau khi trình diện khán giả Bắc Mỹ vào hôm 1.3, người xem sẽ được theo dõi bộ phim của đạo diễn Lê Văn Kiệt thông qua mạng lưới của Netflix vào ngày 22.5 tới. Riêng tại thị trường Bắc Mỹ, Hai Phượng dự kiến được chiếu trên nền tảng của “gã khổng lồ trực tuyến” vào tháng 9.2019.

Ngoài việc xuất hiện trên Netflix, những pha hành động đẹp mắt của Ngô Thanh Vân sẽ được đến gần hơn với khán giả xứ cờ hoa nhờ việc được phát hành trên các hệ thống VOD của Mỹ gồm unes, Comcast, Amazone, Google Play, Vudu, Playstation, Xbox, Fandango, Charter, Diriect TV, Uverse…

ẢNH: STUDIO 68 Netflix là công ty dịch vụ giải trí trực tuyến hàng đầu thế giới với 139 triệu người dùng trả tiền tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc tác phẩm điện ảnh mới nhất của Ngô Thanh Vân được chiếu trên nền tảng này chính là một bước tiến mới đối với điện ảnh Việt Nam

Chưa dừng lại ở việc “càn quét” tại các cụm rạp Việt Nam, gây ấn tượng với khán giả Mỹ, Canada, Hai Phượng tiếp tục “chơi lớn” khi phát hành DVD và "tấn công" các điểm phát hành phim còn lại như: chuỗi siêu thị, cửa hàng, các trang trực tuyến nổi tiếng của Mỹ vào ngày 25.6 tới. Người xem có thể tìm mua phiên bản DVD của bộ phim tại 750 cửa hàng Walmart Store, FYE Store, Family Video Store, Barnes & Noble Stores, Amazon.com, Best Buy; Canada: Walmart Store, Amazon.ca, Best Buy, Sunrise Records, Cinema One, YES Inc, Midwest Tape...

Hai Phượng được biết đến là bộ phim cuối cùng của Ngô Thanh Vân tham gia với vai trò đả nữ. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi phát hành tại Việt Nam vào cuối tháng 2.2019, tác phẩm đã xác lập kỷ lục mới về doanh thu phòng vé với hơn 200 tỉ đồng. Đây cũng là bộ phim hành động Việt Nam đầu tiên được công chiếu song song tại thị trường nội địa, quốc tế như: Mỹ, Canada và sắp tới là Trung Quốc.

Tác phẩm xoáy sâu vào hành trình 14 giờ đầy cam go, thử thách và hiểm nguy của Hai Phượng, một bà mẹ đơn thân. Cô phải tìm mọi cách, chiến đấu với nhiều nhân vật sừng sỏ để cứu con gái bị bắt cóc bởi một đường dây buôn người xuyên quốc gia. Không chỉ gây ấn tượng với những thước phim hành động kịch tính, những màn đối kháng nghẹt thở, phim còn là câu chuyện thể hiện sức mạnh mãnh liệt của người phụ nữ Việt Nam.