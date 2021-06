Hàng chục triệu trái tim hướng về đêm hòa nhạc đặc biệt ủng hộ Quỹ vắc xin

Đêm hòa nhạc giao hưởng trực tuyến với những giai điệu bất hủ cùng những nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam nhằm kêu gọi ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 đã bắt đầu lúc 20 giờ 15 phút ngày 27.6 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, đồng thời livestream trên nhiều kênh truyền thông lớn.

Đặc biệt, những nhà hảo tâm tham gia đóng góp trực tuyến trên website của Quỹ tại https://www.quyvacxincovid19.gov.vn trong thời gian diễn ra hòa nhạc sẽ nhận được những món quà từ các thương hiệu nổi tiếng Grab, FPT Retail, PNJ, Pharmacity... và 5.000 vé máy bay quốc tế, quốc nội của Vietjet.

Mở đầu chương trình hòa nhạc trực tuyến "Chia sẻ để gần nhau hơn", dàn nghệ sĩ của Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP HCM (HBSO) trình diễn ca khúc "Trở về đất mẹ". Đây là lần đầu tiên một chương trình hòa nhạc được thực hiện online giữa Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, với sự kết hợp của dàn nhạc giao hưởng thính phòng với các ca sĩ tên tuổi như NSND Tạ Minh Tâm, ca sĩ Phạm Thu Hà, ca sĩ Thu Minh, ca sĩ Tùng Dương...

Ca sĩ Phạm Thu Hà sau phần trình bày ca khúc Hello Việt Nam đầy cảm xúc cùng giàn nhạc do nhạc trưởng Vương Thạch chỉ huy đã chia sẻ niềm tự hào khi được tham gia chương trình, mong muốn cùng kêu gọi mọi người ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19.

Trong khuôn khổ của chương trình, Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 cũng giới thiệu website " quyvacxincovid19.gov.vn ", hình thức mang tính công nghệ cao để không chỉ những người dân tại Việt Nam mà bất cứ ai trên thế giới khi muốn đóng góp cho Quỹ cũng có thể dễ dàng thực hiện.

Thông qua các câu chuyện, phóng sự đầy ý nghĩa kể về hành trình ra đời của Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19, chương trình gửi gắm thông điệp: "Hãy chia sẻ vì một Việt Nam khỏe mạnh. Hãy chia sẻ vì một Việt Nam chiến thắng đại dịch qua chương trình tiêm chủng vắc xin toàn dân lớn nhất từ trước tới nay".

Ca sĩ Phạm Trang và dàn nhạc HBSO do nhạc trưởng Vương Thạch chỉ huy biểu diễn ca khúc Thân thương dòng máu Việt (sáng tác: Doãn Tiến). Ca khúc Bài ca người chiến sĩ áo trắng (Sáng tác: Hoàng Vân) cũng được trình bày bởi tốp ca nữ và dàn nhạc HBSO.

Phần giao lưu với Hoa hậu Hoàn vũ H'Hen Niê cũng gây ấn tượng với khán giả truyền hình cùng với thông điệp ý nghĩa và lan tỏa thông điệp ủng hộ cho Quỹ vắc xin.

Từ đất nước Macedonia xa xôi, nhạc trưởng Lê Phi Phi - người đã kiên cường “chiến đấu” thành công, chống lại Covid-19 bằng không chỉ bằng khoa học mà còn bằng nghị lực, niềm tin và hi vọng đã tham gia chương trình và chia sẻ câu chuyện của mình, mong muốn sẽ góp phần lan tỏa niềm tin, sức mạnh để cùng người dân Việt Nam khắp thế giới vượt qua đại dịch Covid-19.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi cùng dàn nhạc gửi tới khán giả ca khúc William Tell Overture và cùng NSND Tạ Minh Tâm trình bày ca khúc bất hủ Come back to Sorrento.

Từ nước Anh xa xôi, Hàn Quốc, Nhật Bản... những đồng bào Việt Nam chia sẻ những câu chuyện cuộc sống, học tập của mình trong suốt thời gian diễn ra dịch Covid-19. Du học sinh Hùng Anh tại Đại học Oxford - Anh Quốc đã chia sẻ câu chuyện của mình và các bạn học ở phương xa nhưng luôn hướng về quê hương, mong muốn người dân và đất nước sẽ sớm vượt qua và chiến thắng đại dịch. Các ni chúng và Phật tử chùa Đại Ân tại Nhật Bản hay người lao động từ Hàn Quốc, doanh nhân tại Australia hay Mỹ cũng đều chia sẻ những thông điệp ấm áp, hướng về quê hương đồng bào.

Giáo sư Nick Brown từ Đại học Oxford, nơi phát triển vắc xin Covid-19 đầu tiên cũng đã chia sẻ với chương trình và khán giả, trân trọng trước những nỗ lực phòng chống đại dịch của Việt Nam, ủng hộ sáng kiến của một Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 cũng như đêm hòa nhạc trực tuyến ủng hộ Quỹ này.

Ca sĩ Tùng Dương và dàn nhạc HBSO biểu diễn ca khúc O Sole Mi - Mặt trời của tôi, gửi gắm thông điệp tích cực. Tùng Dương tin những đóng góp dù ít, nhiều của mọi người có thể giúp các công dân Việt Nam sớm được tiêm chủng, vượt qua dịch bệnh. Trên sân khấu, anh trực tiếp ủng hộ Quỹ vắc xin Covid-19, kèm lời nhắn Chia sẻ để gần nhau hơn.

Từ Singapore, nữ ca sĩ Thu Minh chia sẻ nỗi nhớ của mình với quê hương, khán giả. Gửi tới ca khúc When you believe, Thu Minh tin tưởng sau cơn mưa trời lại sáng và Việt Nam sẽ sớm đạt được miễn dịch cộng đồng.

Nhóm nhạc 4 chàng trai Oplus mang tới chương trình ca khúc You raise me up với lời ca da diết, ngọt ngào, tích cực.

Ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ Phạm Thu Hà, nhóm nhạc Oplus cùng dàn nhạc biểu diễn ca khúc We are the world bất hủ là lời kết khép lại chương trình hòa nhạc trực tuyến ý nghĩa, kết nối 5 châu vì một Việt Nam khỏe mạnh, vì một Việt Nam chiến thắng đại dịch.

Ban tổ chức cùng các nghệ sĩ tham gia chương trình hy vọng tất cả người dân Việt Nam sẽ chung tay cùng vượt qua đại dịch, tham gia ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 qua website https://www.quyvacxincovid19.gov.vn , tin nhắn Covid NK gửi 1408 hay bằng cách chuyển khoản tới các ngân hàng.

Đại dịch làm mọi người phải xa cách nhau. Đóng góp cho Quỹ vắc xin để sớm đẩy lùi đại dịch, để mọi người được gần nhau hơn, để con trẻ lại được đến trường, để người cao tuổi được quây quần cùng con cháu, để các doanh nghiệp, nhà máy được mở cửa hoạt động trở lại, để mọi người được sống trong ngôi nhà lớn Việt Nam an toàn, mạnh khỏe, thịnh vượng.