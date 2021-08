Hàng loạt ngôi sao giới thời trang Việt chung tay góp quỹ thiện nguyện đẩy lùi Covid-19

Bà Trang Lê - Chủ tịch Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, chia sẻ: “Chúng ta ai cũng có một trái tim để yêu thương, và trái tim đó cũng là biểu tượng của sự sống. Trong khi chúng ta đang may mắn được hít thở khí trời một cách tự do thì lúc này tại các bệnh viện dã chiến ở tâm dịch TP.HCM, trái tim của rất nhiều bệnh nhân Covid-19 vẫn đang đập thoi thóp, họ đang phải chiến đấu giành lấy sự sống từng phút giây. Chính vì thế, chúng tôi muốn tập hợp sức mạnh của những người trong giới thời trang để có thể đóng góp được một phần nhỏ bé vào cuộc chiến cam go này thông qua việc đấu giá các thiết kế thời trang, quy đổi chúng thành những vật tư y tế cần thiết cho các bác sĩ và bệnh viện tuyến đầu. Đó là lý do chúng tôi quyết định tổ chức buổi đấu giá thiện nguyện này, chúng tôi mong sẽ được đón nhận tấm lòng của nhiều nhà hảo tâm trong sự kiện lần này. Đây không chỉ đơn thuần là buổi đấu giá mà hơn thế nữa, chương trình sẽ là nơi để kết nối triệu trái tim có cùng nhịp đập, những tấm lòng hướng về miền Nam thân yêu”.