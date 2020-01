Hàng loạt sao Hàn chống chọi, cố giấu ‘cơn ác mộng’ bệnh tâm lý

Trong năm 2019, hàng loạt tên tuổi trong làng giải trí Hàn Quốc phải ngừng hoạt động vì những chứng bệnh tâm lý như trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn hoảng sợ, chẳng hạn Yeonwoo của nhóm nhạc nữ Momoland, Leo của nhóm nhạc VIXX…

1. Mina (Twice)

Năm 2019, Mina tạm dừng các hoạt động sau khi tiết lộ cô đang mắc chứng rối loạn hoảng sợ. Mina chịu quá nhiều căng thẳng và lo lắng khi đứng trên sân khấu, đến nỗi cô không thể tham gia vào sự trở lại của Twice.

Tuy nhiên, chỉ vì người hâm mộ, Mina đã cố gắng tham gia ghi hình mini album Feel Special (phát hành 9.2019). Mina cũng khiến khán giả xúc động vì bất ngờ xuất hiện tại buổi gặp mặt người hâm mộ nhân kỷ niệm 4 năm thành lập nhóm vào tháng 10.2019.

Mina chịu quá nhiều căng thẳng và lo lắng khi đứng trên sân khấu Ảnh: Koreaboo

2. Hyuna

Hyuna gần đây cho biết cô đang chống chọi với chứng trầm cảm và rối loạn hoảng sợ từ năm 2016. Điều này khiến người hâm mộ bất ngờ vì Hyuna thường nổi tiếng với phong cách lạc quan và đôi chút nổi loạn trên sân khấu. Thật khó mà tin được rằng nữ ca sĩ đang phải chiến đấu với căn bệnh tâm lý như vậy.

Hyuna có sự nghiệp solo nổi bật với loạt bản hit như Bubble Pop, Red... Ảnh: aminoapps

3. Kian84

Tại lễ trao giải MBC Entertainment Awards 2019, Kian84 - họa sĩ truyện tranh nổi tiếng, ngôi sao chương trình thực tế đình đám I live alone - bị bắt gặp đang uống thuốc trước khi lên sân khấu nhận giải thưởng của mình. Chuyện này khiến nhiều người chú ý. Điều khiến người hâm mộ cảm thấy buồn là anh đã sử dụng liều thuốc mạnh gấp 3 lần chỉ để vượt qua lễ trao giải.

Tại lễ trao giải MBC Entertainment Awards 2019, máy quay vô tình lấy cảnh Kian84 loay hoay uống thuốc trước khi lên sân khấu Ảnh: MBC

4. Song Mino (WINNER)

Hồi năm 2018, Song Mino thú nhận anh bị rối loạn hoảng sợ, khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Anh chia sẻ với trang Koreaboo: “Tôi không nghĩ chuyện đó là thật, song sau nhiều chuyện chồng chéo, nó đã xảy đến. Tôi luôn phải thể hiện bản thân tốt nhất và tỏa sáng trước công chúng. Thế nhưng, đằng sau tất cả những điều đó, tôi phải chịu đựng và gánh vác nhiều thứ”.

Ca sĩ Song Mino (trái), nam diễn viên hài Jeong Hyeong Don bị rối loạn hoảng sợ Ảnh: Korea Herald

5. Jeong Hyeong Don

Nam diễn viên hài kiêm người dẫn chương trình nổi tiếng Jeong Hyeong Don hồi năm 2015 thú nhận rằng anh đang bị bệnh tâm lý - mắc chứng rối loạn hoảng sợ và tạm dừng các hoạt động, vắng mặt trên hàng loạt chương trình truyền hình của Hàn Quốc thời điểm đó như Infinity Challenge (Thử thách cực đại), Please Take Care of My Refrigerator (Hãy chăm sóc tủ lạnh của tôi)... Nam ca sĩ kể rằng anh đau khổ trong một thời gian dài và luôn cảm thấy ức chế không chịu nổi.

6. Kim Goo Ra

Năm 2014, diễn viên Kim Goo Ra cảm thấy tức ngực, đến bệnh viện kiểm tra, anh được chẩn đoán mắc chứng rối loạn hoảng sợ. Sau 7 tháng điều trị, vì các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn nên bác sĩ yêu cầu anh nghỉ ngơi tuyệt đối.

Nghệ sĩ Kim Goo-ra (trên, bên trái), Yeonwoo (dưới, bên trái) và Leo (VIXX) đều bị chướng ngại tâm lý Ảnh: Yonhap

7. Yeonwoo (Momoland)

Ở thời điểm Momoland trên đà phát triển, thành viên nổi tiếng nhất nhì trong nhóm là Yeonwoo đã tạm ngừng hoạt động. Công ty MLD Entertainment cho biết: “Yeonwoo được điều trị và đang vượt qua chứng rối loạn hoảng sợ trước khi quay bộ phim Cheap Cholinma Mart”.

8. Leo (VIXX)

Cuối tháng 11.2019, Leo gửi tâm thư đến người hâm mộ, cho biết bản thân ngừng mọi lịch trình để chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Trong thư, anh thừa nhận mình mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng từ năm 2013.

Ngoài ra, người hâm mộ Kpop cũng chứng kiến sự ra đi của hai tên tuổi nổi tiếng là Sulli và Jonghyun. Cả hai đều lựa chọn cái chết sau một khoảng thời gian dài vật lộn với bệnh tâm lý.