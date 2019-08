Hàng ngàn fan Việt xếp hàng dài chờ xem NCT Dream biểu diễn

Những em út nhà SM xuất hiện với vest trắng lịch lãm và cháy hết mình trên sân khấu với loạt hit đình đám của nhóm gồm: My first and last, Go, Stronger, We Go Up bên cạnh những màn vũ đạo đẹp mắt, điêu luyện và đỉnh cao. Khép lại phần xuất hiện của mình, các thành viên chiêu đãi khán giả Việt với ca khúc Boom mang màu sắc sôi động, mạnh mẽ và khiến sân khấu thực sự bùng nổ

ẢNH: BTC