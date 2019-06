Hàng trăm người khỏa thân biểu tình trước trụ sở Facebook phản đối kiểm duyệt ảnh nude

Được biết, ngay từ sáng sớm, nhóm biểu tình đã khỏa thân nằm dài trước trụ sở của “gã khổng lồ mạng xã hội”. Những người tham gia đều khỏa thân, lấy một tấm hình in núm vú để che bộ phận nhạy cảm trong khi tay còn lại giơ cao một hình ảnh núm vú khác. Cuộc biểu tình được tổ chức và chụp ảnh lại bởi Spencer Tunick - một nhiếp ảnh gia chuyên về ảnh khỏa thân và Liên minh Quốc gia về Chống kiểm duyệt (NCAC).

Ngoài ra, các thành viên của nhóm nữ quyền Grab Them By The Ballot cũng tham gia sự kiện nói trên. Đề cập đến nguyên nhân góp mặt trong cuộc biểu tình, nhóm này tuyên bố họ tham gia để “thách thức sự kiểm duyệt ảnh khỏa thân nghệ thuật phụ nữ theo ‘tiêu chuẩn cộng đồng’ của Facebook và Instagram”. Bà Dawn Robertson, nhà sáng lập của Grab Them By The Ballot cho biết thêm rằng Facebook đã từng kiểm duyệt các tác phẩm nghệ thuật khỏa thân của những thành viên trong tổ chức.

ẢNH: AFP/GETTY IMAGES Tình nguyện viên khỏa thân trên dãy núi Alps trong bức ảnh của nhiếp ảnh gia người Mỹ Spencer Tunick nhằm ủng hộ một chiến dịch môi trường hồi năm 2007

Người này cũng tiết lộ mạng xã hội trên đã vô hiệu hóa vĩnh viễn tài khoản của tổ chức sau khi họ đăng một bức tranh khỏa thân kèm một bài thơ kỷ niệm Ngày của mẹ. Dawn Robertson bày tỏ bức xúc khi tài khoản cá nhân của bà bị “cấm cửa” sáu lần khi bà đăng tải nhưng bức ảnh khỏa thân nghệ thuật. Dẫu Facebook từng xin lỗi và thừa nhận đã sai khi hành động như vậy, tài khoản của bà Dawn Robertson sau đó vẫn bị khóa.

Nhà sáng lập Grab Them By The Ballot khẳng định bà chấp nhận quan điểm cho rằng không phải ảnh khỏa thân nào cũng phù hợp với môi trường mạng xã hội, nhưng chính sách mới của Facebook cho thấy sự “lạc hậu” của “gã khổng lồ” này. “Facebook đang chỉ ra cách thế giới nhìn cơ thể khỏa thân của phụ nữ và họ coi chuyện khỏa thân như một tội ác đáng xấu hổ”, Dawn Robertson nói thêm.

ẢNH: REUTERS Hiện Facebook vẫn chưa lên tiếng về cuộc biểu tình vừa qua

Tương tự Facebook, Instagram cũng quy định chính sách kiểm duyệt đối với các hình ảnh khỏa thân kể cả đó là ảnh nghệ thuật. “Chúng tôi biết rằng đôi khi mọi người có thể muốn chia sẻ hình ảnh khỏa thân mang tính nghệ thuật hay sáng tạo. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, chúng tôi không cho phép sự xuất hiện của ảnh khỏa thân trên Instagram”, mạng xã hội này từng tuyên bố.

Liên quan đến cuộc biểu tình vào cuối tuần qua, CNN đã liên hệ với cả đại diện Facebook và Instagram. Tuy nhiên, cả hai đơn vị này đều không trả lời câu hỏi từ hãng tin nói trên.