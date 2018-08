'Hành lang bí ẩn' - cốt truyện mới lạ nhưng thiếu sức hút

Hành lang bí ẩn là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết dành cho giới trẻ I Know What You Did Last Summer năm 1974 của Lois Duncan. Khác với nguyên tác, Hành lang bí ẩn lấy bối cảnh ở thời hiện đại, nhưng phim vẫn mang không khí và vóc dáng cổ kính của ngôi trường nội trú Blackwood.

Phim là câu chuyện về Kit, cô bé đang ở giai đoạn nổi loạn của tuổi mới lớn. Mặc dù thông minh nhưng Kit lại có những hành động không thể chấp nhận tại trường, hậu quả là cô bị đuổi học. Mẹ và cha dượng hết sức thất vọng nên đã chuyển Kit đến một ngôi trường nội trú đặc biệt có tên là Blackwood. Nơi đây chỉ có cô và bốn bạn nữ cá biệt khác cùng một vài giáo viên. Blackwood là nơi phát triển những tài năng tiềm ẩn của các cô gái, và ở mỗi người qua từng môn học, họ nhận ra được rằng mình có một tài năng thiên phú. Người thì giỏi về nghệ thuật, người thì văn học, toán học và ở Kit là âm nhạc. Nhưng càng ở lâu trong ngôi trường cổ kính này, Kit càng nhận ra rằng mình đang sống cùng với một thế lực siêu nhiên nào đó kèm theo một bí ẩn rất đáng sợ.

Dàn nữ cá biệt mỗi người một tính cách được tuyển chọn để vào học tại Blackwood



Hình ảnh cũng như màu sắc của Hành lang bí ẩn rất giống với Twilight vì đến từ cùng một nhà sản xuất. Nhịp phim cũng tương tự khi được dẫn truyện một cách chậm rãi, đôi lúc khiến người xem cảm thấy nhàm chán và mệt mỏi. Dù vậy nhưng phim tạo được cho mình một không khí rất u ám và ảm đạm qua việc tận dụng nghệ thuật Gothic. Hình ảnh của ngôi trường Blackwood là một trong những yếu tố giúp tạo nên điều này. Bạn sẽ bất ngờ với một ngôi trường cổ xưa, không có bất cứ một tiện nghi của thời hiện đại nào. Các học viên ở đây cũng bị buộc không dùng điện thoại hay internet. Tất cả được bao trùm bởi một bầu không khí vô cùng tĩnh lặng và ma mị.

Những bí ẩn trong phim chưa được giải thích một cách thỏa đáng và rõ ràng

Phim không có quá nhiều những cảnh đáng sợ hay lạm dụng những màn jumpscare để hù dọa người xem. Nhưng với phần âm thanh tốt và những góc máy đặc biệt khiến cho những hình ảnh mà khán giả nhìn thấy trở nên đáng sợ hơn. Đôi lúc bạn sẽ phải giật mình bởi những tiếng động nhỏ hay lạnh người với những hồn ma lướt qua. Ở bộ phim Buried năm 2010 qua diễn xuất của Ryan Reynolds, bối cảnh chỉ vỏn vẹn trong chiếc hòm và một nhân vật bị chôn sống dưới lòng đất nhưng đạo diễn Rodrigo Cortés đã cho khán giả thấy được những góc độ rất bất ngờ và sáng tạo. Đối với Hành lang bí ẩn, Rodrigo Cortés đã có một trường nội trú to lớn, một không gian lớn hơn và thoải mái hơn để ông có thể tự do sử dụng nhiều góc máy xoay chuyển đặc biệt. Kết hợp với đạo diễn hình ảnh Jarin Blaschke (The Witch), họ đã tạo ra những hình ảnh mờ ảo và thấp thoáng rất bí ẩn. Cái hay của phim không phải là hù khán giả đến khóc thét mà là sự mờ ảo. Bộ phim thu hút người xem với những khoảnh khắc mà bạn nghĩ rằng đã thấy một cái gì đó, một ai đó chuyển động ở góc màn hình, nhưng bạn lại không thể nào chắc chắn về điều đó.

Nhịp phim tăng dần và dồn dập khi các cô gái ngày càng bị ám ảnh bởi những tài năng mới được khám phá của chính họ. Đây cũng là lúc vô vàn những chuyện kỳ quái và đáng sợ diễn ra. Nhưng càng về sau, dường như các nhà làm phim chạy nước rút để mang đến cái kết, khiến cho chỉ một thời điểm mà người xem phải tiếp nhận quá nhiều hình ảnh, quá nhiều chuyện xảy ra, dẫn đến việc bị rối nội dung cũng như mọi thứ trong phim đều loạn lên. Việc này làm người xem khó hiểu và không kịp nhận ra mình đang xem chuyện gì. Nội dung cũng như các nhân vật được xây dựng chưa tốt, sự kết nối của Kit và 4 bạn nữ trẻ tuổi cũng thiếu chặt chẽ và được thể hiện “như gió thoáng qua”.

Cô dâu sát thủ năm xưa trong Kill Bill (nữ diễn viên Uma Thurman) trở lại với vai diễn một hiệu trưởng vô cùng bí ẩn và đáng sợ

Trong thời gian gần đây, khán giả đã thấy nhiều phim kinh dị không hay và bắt đầu mất niềm tin vào thể loại này. Hành lang bí ẩn là một bộ phim không nằm trong số đó nhưng vẫn chưa thể giúp cho một người yêu thích thể loại này thỏa mãn và hài lòng. Với nội dung mới lạ nhưng Hành lang bí ẩn lại được triển khai một cách khá vội vàng và thiếu chặt chẽ. Khán giả có thể nhận ra nhiều lỗ hổng trong câu chuyện, cũng như không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra khi những nút thắt cuối cùng được mở ra. Có lẽ càng về sau, các nhà làm phim càng đuối sức và mang lại cho người xem một cảm giác hụt hẫng không đáng có.