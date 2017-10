Trước khi bước vào đêm chung kết, tối 23.10, hàng ngàn người dân Phú Quốc và khách du lịch đã chứng kiến 2 phần tranh tài phần thi trang phục dạ hội và bikini của 77 thí sinh. Đây còn là đêm thi để ban giám khảo chọn ra top 20 thí sinh công bố vào đêm nay. Một số phóng viên châu Á cũng đã có mặt tại Phú Quốc thông tin về cuộc thi. 3 chuyên gia của chuyên trang sắc đẹp Global Beauty luôn theo sát thí sinh để đánh giá và bình chọn cho các danh hiệu quan trọng của họ vào năm sau.



Luôn đầy năng lượng

Dù trải qua lịch trình làm việc dày đặc và di chuyển từ TP.HCM đến Quảng Bình rồi Phú Quốc nhưng các người đẹp vẫn luôn tràn đầy năng lượng. Theo sát 77 cô gái làm việc chuẩn bị cho đêm chung kết mới thấy sức bền của họ.

Riêng về đại diện VN Huyền My tại cuộc thi, dẫu bị cảm, sốt nhẹ nhưng cô đã thực hiện phần thi trang phục dạ hội và bikini rất tốt trong đêm sơ khảo 23.10. My cho biết: “My bị ốm phải nhờ đến bác sĩ của ban tổ chức khám nhưng tinh thần rất tốt. My cảm nhận được tình cảm của mọi người dành cho mình, đó là liều thuốc quý giúp My vượt qua những khó khăn”.

Đêm chung kết được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Let's Viet (VTC9), Đài phát thanh truyền hình tỉnh Kiên Giang, Quảng Bình và các kênh truyền hình tại các nước như: Vietface TV ( Mỹ), Kapatid5 & Aksyon TV CH7 Thái Lan, TV5 Philippines, Myanmar... Hệ thống online/OTT: NextTV - Viettel, FPT Play, Flix, ClipTV, HPlus… Nhận xét về 77 thí sinh và tiêu chí chấm điểm, thành viên ban giám khảo cuộc thi, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My nhận xét: “Năm nay số lượng thí sinh đẹp rất nhiều và ý thức của thí sinh quốc tế cực kỳ cao, chuyên nghiệp, tự tin. Họ luôn quảng bá cho đất nước mình qua từng bộ trang phục và luôn mang băng rôn tên nước. Sau cuộc thi này, các bạn còn đại diện đi khắp thế giới làm những việc nhân đạo, hòa bình nên yêu cầu về sức khỏe, tính “chiến đấu” phải lớn. Thang điểm quan trọng nhất theo tôi là tính hòa đồng, tự tin và có tính cộng đồng cao”. Giám khảo Sĩ Hoàng đồng tình: “Tiêu chuẩn về thần thái tươi vui, thân thiện, hòa đồng… sẽ giúp thí sinh có thêm điểm”. Nhận xét về 77 thí sinh và tiêu chí chấm điểm, thành viên ban giám khảo cuộc thi, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My nhận xét: “Năm nay số lượng thí sinh đẹp rất nhiều và ý thức của thí sinh quốc tế cực kỳ cao, chuyên nghiệp, tự tin. Họ luôn quảng bá cho đất nước mình qua từng bộ trang phục và luôn mang băng rôn tên nước. Sau cuộc thi này, các bạn còn đại diện đi khắp thế giới làm những việc nhân đạo, hòa bình nên yêu cầu về sức khỏe, tính “chiến đấu” phải lớn. Thang điểm quan trọng nhất theo tôi là tính hòa đồng, tự tin và có tính cộng đồng cao”. Giám khảo Sĩ Hoàng đồng tình: “Tiêu chuẩn về thần thái tươi vui, thân thiện, hòa đồng… sẽ giúp thí sinh có thêm điểm”.

Nhiều tài lẻ

Trong số 77 người đẹp, Hoa hậu Venezuela gây ấn tượng khi cứ đúng giờ trang điểm, làm tóc là lại chọn một góc riêng để ngồi, tự làm cho mình mọi thứ theo phong cách của ban tổ chức đưa ra. Cái khó nhất là làm tóc, cô vẫn tự… xử. Sau khi xong, cô nhờ nhà tạo mẫu tóc Tuấn Hà Lan phụ trách cho thí sinh chỉnh sửa lại. Trong 77 thí sinh, người đẹp đến từ Fiji rất giỏi về hát, chơi nhạc cụ, nhảy múa… Trong những lúc rảnh rỗi, cô lại trổ tài cho nhóm bạn thí sinh xem khiến ai cũng trầm trồ thán phục. Người đẹp Ấn Độ thì giỏi về công nghệ thông tin. Cô hiện là một kỹ sư nổi tiếng của một công ty chuyên về công nghệ thông tin lớn ở Ấn Độ. Hoa hậu Peru, chủ một công ty người mẫu lớn tại Peru, luôn thu hút với nụ cười và chiều cao 1,80 m. Thí sinh của Philippines lại là một người sáng tác, hát và làm nhạc công chuyên nghiệp.

Ấn tượng với chiếc áo bà ba

Điều khiến hoa hậu Thái Lan và Nga khó quên trong cuộc thi là được mặc áo bà ba đi thăm chùa Hộ Quốc (Phú Quốc, Kiên Giang). Người đẹp Nga tâm sự: “Tôi thấy mình bỗng duyên dáng và hiền dịu thêm rất nhiều”. Người đẹp Thái Lan nói thêm: “Khi mặc áo bà ba, tôi không nghĩ lại hợp với mình đến thế. Tôi muốn được mua chiếc áo nhưng cuối cùng ban tổ chức đã tặng tôi. Một món quà ý nghĩa”. Thí sinh Scotland khoe: “Tôi đã có một chiếc áo màu hoa cà và sẽ mang về quê hương mình để mặc. Tôi có vòng 1… hơi lớn so với các cô gái khác nên chiếc áo bà ba vừa vặn mặc sẽ tuyệt đẹp”.

Đạo diễn Nguyễn Hải Ninh (phụ trách nội dung các hoạt động cuộc thi) cho biết: “Để thực hiện các nội dung thi, ê kíp 2 bên Thái - Việt có đến trên 100 người kết nối liên tục. Sân khấu đêm chung kết có sức chứa 2.500 người. Các cuộc thi thế giới khác trước đây ở VN thường chọn áo dài hay tứ thân, lần này có áo bà ba nên nhìn đẹp và lạ, thí sinh rất thích. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến 77 thí sinh một cuộc thi quốc tế bắt tay cảm ơn những người đã phục vụ mình (gần 300 người) từ ủi đồ đến quét rác ở Quảng Bình. Rất cảm động. Hiện trang fanpage cuộc thi đã đạt gần 2,5 triệu lượt like nên đây là dịp quảng bá hình ảnh VN tuyệt vời nhất”.

