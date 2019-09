Hành trình khơi dậy khát vọng lớn cho tuổi trẻ miền Đông và Tây Nam bộ

“Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh Niên Việt” vùng sâu - vùng xa miền Đông và vùng sông rạch Đồng bằng sông Cửu Long do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng đã chính thức khởi hành tại Trường Đại học Nông Lâm - TP.HCM. Từ ngày 10 -26.9, Hành trình tiếp tục đem hàng triệu cuốn sách quý đổi đời đến với các học sinh, sinh viên, thanh niên, chiến sĩ, người dân… vùng sâu, vùng xa Miền Đông, vùng sông rạch Đồng bằng Sông Cửu Long với quãng đường hơn 2.000 km trong suốt 17 ngày, đi qua 18 tỉnh thành phố: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ.

Hành trình Từ Trái Tim có sự đồng hành của các hoa hậu, á hậu, người đẹp: Giáng My, Mai Phương Thúy, Thùy Dung, Ngọc Hân, Kỳ Duyên, Phạm Hương, Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy, Thu Ngân, Hà Kiều Anh, Ngô Thúy Hà, Hoàng Oanh, Hoàng My, Tú Anh, Hoàng Anh, Trương Thị May, Nguyễn Thị Loan, Huyền My, Thúy Vân, Lệ Hằng, Á hậu Thùy Dung, Thanh Tú, Mâu Thủy, Bùi Phương Nga, Thúy An, Hoàng Thùy, Lan Hương, Hồng Nhung, Đào Hà, Phùng Bảo Ngọc Vân, Kiều Vỹ, Vũ Cẩm Nhung, Ngọc Trân, Giao Linh, Thuỳ Tiên, Thủy Tiên,… và các ca sĩ, diễn viên: Mỹ Linh, Hoàng Thùy Linh, Uyên Linh, Minh Hằng, Ái Phương, Lương Thanh, Bảo Thanh, Thu Quỳnh,…