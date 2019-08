Hát chùa mùa Vu lan

NSND Lệ Thủy là cái tên được yêu quý hàng đầu, mùa Vu lan các chùa mời chị rất nhiều. Chị nói: “Trung bình mỗi ngày tôi hát 2 - 3 nơi. Chạy khắp các tỉnh, ôi thôi danh sách điểm diễn dài sọc. Có khi sáng ở Sài Gòn, trưa xuống Tiền Giang, chiều ngược Tây Ninh… Hà Nội có mời nhưng tôi từ chối”. Năm nay chị đã tuổi thất thập mà chạy sô cỡ đó thì… quá siêu. Chị cười: “Có tài xế lái xe cho tôi. Tôi hay đùa mình là Lê Ngọa Triều, lên xe là nằm nguyên băng ghế sau. Và chiếc xe là nhà của tôi, đủ thứ mền gối, thuốc men, cơm nước… đem theo”.

NSƯT Thanh Kim Huệ tuổi đã hơn 60 mà trông vẫn trẻ khỏe, cũng chạy suốt mùa Vu lan với một chiếc ô tô do cháu chị lái. Chị cười hi hi đúng chất giọng ngày xưa không hề già đi: “Mệt thì có mệt nhưng vui nhiều hơn. Đi hát mới thấy dân miền Tây mình còn mê cải lương dữ lắm”.