Hát tặng cố ca sĩ Minh Thuận, Ngọc Linh xuất sắc giành chiến thắng

Trở lại tập 10 Đấu trường âm nhạc sau thất bại lần trước, ca sĩ Ngọc Linh xuất sắc vượt lên trong cương vị át chủ bài của S.T. Chia sẻ về chiến thắng, nữ ca sĩ tâm sự: “Đây là lần thứ hai sau 14 năm Linh có mặt trên sân khấu gameshow. Linh rất vui khi được thể hiện bài hát mà Linh có rất nhiều kỷ niệm, đặc biệt với người anh là cố ca sĩ Minh Thuận. Dù có thắng hay thua với Linh cũng không sao hết vì Linh muốn dành tặng bài hát này cho anh. Và khi hát Linh nghĩ rằng anh cũng ở đâu đó trong khán phòng này lắng nghe Linh hát và rất vui với món quà này của Linh”. Và ca khúc Nỗi đau ngọt ngào chính là món quà Ngọc Linh dành tặng cố ca sĩ Minh Thuận.

Ảnh: Katsu Team Diễm My 9X vui mừng được hội ngộ với giọng ca Tình thơ

Với giọng ca ngọt ngào quen thuộc, Ngọc Linh nhanh chóng chinh phục cả trường quay ngay từ câu hát đầu tiên. Với tỉ số cách biệt 9-4 so với đấu sĩ đội Băng Di, ca sĩ Ngọc Linh đã xuất sắc giành phần thắng. Giải thích về quyết định chọn Ngọc Linh, đại diện ban giám khảo chia sẻ: “Thực ra đấu sĩ đội Băng Di có giọng hát và cách biểu diễn làm chủ sân khấu tốt. Tuy nhiên với bài hát mang tính chất pop như thế này thì cách xử lý của bạn Châu lại mang chất jazz, blue, swing nhiều quá làm bài hát bị chệch khỏi tinh thần vốn có. Riêng chị Ngọc Linh, chị vừa hát tốt nốt cao và quan trọng nắm chắc tinh thần bài hát”.

Nhờ phần trình diễn đầy cảm xúc, ca sĩ Ngọc Linh đã mang chiến thắng chung cuộc về cho đội S.T với giải thưởng trị giá 20 triệu đồng. Đây cũng là phần thưởng an ủi cho học trò Ngô Thanh Vân khi trước đó anh bị Will và Diễm My đã hợp sức “bắt nạt”. Khi S.T chia sẻ có quan hệ thân thiết với nam MC vì từng chung nhóm nhạc, Will tỏ ra ngạc nhiên: “Trời ơi quên. Vì mình đang dẫn chương trình nên mình quên mất”. Phản ứng của Will khiến cựu thành viên 365 thắc mắc tại sao người có trí nhớ kém có thể làm MC. Đồng tình với S.T, Băng Di cho rằng Will phải học thuộc lòng rất lâu trong hậu trường mới có thể dẫn chương trình.