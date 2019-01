Hé lộ chân dung nhân vật quyền lực đằng sau đế chế K-POP

Góp phần gây dựng nền đế chế này là các nhà sản xuất âm nhạc tài ba - bậc thầy phù thủy có thể “hô biến” các các ca khúc thành bản hit triệu view cũng như đưa tên tuổi các idol lên tầm quốc tế. Có thể nói, Kim Hyung Suk là gương mặt nhà sản xuất tiêu biểu với nhiều đóng góp nổi trội, góp phần định hình và phát triển làng âm nhạc Hàn Quốc như hiện nay.

Xuất thân là giáo sư khoa âm nhạc ứng dụng tại Nhạc viện Hàn Quốc, trong hơn ba thập niên hoạt động nghệ thuật, Kim Hyung Suk đã sáng tác hơn 1.220 bài hát, lập kỷ lục nhạc sĩ sở hữu nhiều tác phẩm nhất ở xứ sở kim chi theo số liệu của KOMCA - Hiệp hội Bản quyền âm nhạc Hàn Quốc. Trong đó có đến 27 tác phẩm nhạc phim vượt ra ngoài ranh giới Hàn Quốc, được yêu thích khắp châu Á và trở thành biểu tượng của làn sóng Hallyu.

Kim Hyung Suk là nhà soạn nhạc có nhiều sáng tác nhất Hàn Quốc

Người hâm mộ Việt Nam ắt hẳn còn nhớ bộ phim Cô nàng ngổ ngáo - My sassy girl đã làm mưa làm gió đầu những năm 2000 với ca khúc I believe với giai điệu bắt tai do nhà soạn nhạc Kim sáng tác. Sau này ông tiếp tục phụ trách âm nhạc cho phiên bản điện ảnh của bộ phim My New Sassy Girl hay ca khúc Between heaven & hell trong bộ phim Shark do BoA trình diễn.