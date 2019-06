Hé lộ diện mạo mới của Gal Gadot trong ‘Wonder Woman 2’

Trong bức ảnh vừa được nhà làm phim 48 tuổi “nhá hàng” trên Twitter, siêu anh hùng Wonder Woman/Diana Prince (Gal Gadot thủ vai) đầy quyền năng và nổi bật trong bộ giáp mới màu vàng sáng chói. Trang phục chiến đấu mới của nữ chiến binh này kín đáo, mạnh mẽ hơn so với bộ giáp ngắn gợi cảm khoe đôi chân dài miên man của nhân vật chính xuất hiện xuyên suốt phần phim đầu tiên.

Bộ cánh mới của Wonder Woman trong phần phim mới khiến khán giả liên tưởng ngay đến bộ giáp Golden Eagle (Đại bàng vàng) xuất hiện trong phiên bản truyện tranh. Tuy nhiên, trong phiên bản truyện tranh, Golden Eagle là trang phục nổi bật với bộ cánh đại bàng vĩ đại và có dải khăn in cờ Mỹ được quàng trên cổ.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TWITTER Bài đăng của đạo diễn Patty Jenkins khiến người hâm mộ phấn khích

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh Gal Gadot với diện mạo mới lạ này đã nhận được rất nhiều ý kiến tích cực của khán giả. Nhiều người cho rằng với hình tượng mới, Wonder Woman trông mạnh mẽ và quyền năng hơn. Không lâu sau khi đạo diễn Patty Jenkins đăng tải hình ảnh trên, Gal Gadot cũng nhanh chóng chia sẻ bài viết của nhà làm phim sinh năm 1971 lên trang cá nhân và bày tỏ sự háo hức, mong chờ ngày bộ phim được công chiếu.

ẢNH: WARNER BROS. Vẻ gợi cảm, cuốn hút của Wonder Woman trong bộ giáp quen thuộc

Phần 2 của Wonder Woman với tựa đề Wonder Woman 1984 được sản xuất sau sự thành công vang dội của người tiền nhiệm hồi năm 2017. Tác phẩm đầu tiên về Nữ thần chiến binh của D.C từng gây được tiếng vang lớn khắp thế giới và thu về hơn 821,9 triệu USD. Được biết, phần phim thứ hai lấy bối cảnh thập niên 1980, cũng là thời điểm diễn ra cuộc Chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên bang Xô Viết.

ẢNH: WARNER BROS. Trong khi thương hiệu Batman đang ở thời kỳ “thay máu”, Aquaman 2 phải chờ đến 2022 mới ra rạp, Wonder Woman 1984 được xem là niềm hi vọng lớn nhất của D.C trong thời gian tới

Ngoài những gương mặt quen thuộc, tác phẩm mới còn có sự góp mặt của Kristen Wiig trong vai kẻ phản diện The Cheetah. Nam diễn viên Kingsman: The Golden Circle - Pedro Pascal cũng là một gương mặt mới được thêm vào. Ban đầu, Wonder Woman 1984 dự kiến ra mắt vào ngày 13.12.2019 nhưng sau đó đổi thành ngày 1.11.2019. Cuối cùng, nhà sản xuất ấn định ngày phát hành mới của tác phẩm là 5.6.2020.