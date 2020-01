Hé lộ tạo hình của Ngô Diệc Phàm trong ‘Thanh trâm hành’

Trong loạt ảnh tạo hình mới được tiết lộ, Ngô Diệc Phàm trong trang phục trắng thanh nhã toát lên vị thế vương gia Lý Thư Bạch đầy quyền uy nhưng không kém phần phóng khoáng, giống như miêu tả trong nguyên tác Thanh trâm hành. Nhiều người cũng cho rằng trang phục có thiết kế đẹp và quan trọng là sát với thời kỳ lịch sử, ít chi tiết rườm rà không cần thiết. Phần lớn cư dân mạng cũng dành lời khen ngợi với tạo hình này. Đặc biệt phần tóc búi cao gọn gàng càng tôn lên nét điển trai của nam ca sĩ kiêm diễn viên.

Chuyển thể từ tiểu thuyết Trâm trung lục nổi tiếng của tác giả Trắc Trắc Khinh Hàn, Thanh trâm hành lấy bối cảnh nhà Đường và kể về quá trình thiên kim tiểu thư của Thứ sử đại nhân - Hoàng Tử Hà giải oan cho bản thân. Trên hành trình tìm lại công lý cho mình, nàng được vương gia Lý Thư Bạch giúp đỡ điều tra. Cả hai cùng nhau trải qua nhiều khó khăn, phá được các vụ án và dần dần nảy sinh tình cảm đẹp.

Trong phim, Ngô Diệc Phàm đảm nhận nhân vật Lý Thư Bạch, hoàng đệ của Hoàng thượng. Người đẹp Dương Tử đóng vai Hoàng Tử Hà, cũng là bạn diễn của Ngô Diệc Phàm. Được biết, trước khi chính thức gia nhập đoàn làm phim, cả hai từng vướng lùm xùm không hay về thứ tự diễn trước sau và tin đồn mâu thuẫn nội bộ.

Thanh trâm hành khai máy từ giữa tháng 12.2019. Theo tiến độ quay và thời gian làm hậu kỳ, bộ phim nhiều khả năng sẽ lên sóng vào năm 2021.

Trước Thanh trâm hành, Ngô Diệc Phàm thường đóng phim điện ảnh . Anh được biết đến với các tác phẩm Có một nơi chỉ chúng ta biết, Tước Tích, Hóa ra anh vẫn ở đây, Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện 2-, Valerian and the City of a Thousand Planets, xXx: Return of Xander Cage, Âu Châu công lược… Trong khi đó, Dương Tử đang là tiểu hoa đán 9X của Hoa ngữ có khả năng diễn xuất được đánh giá cao qua các phim Hương mật tựa khói sương, Tru tiên (truyền hình), Thân ái nhiệt ái...