Hé lộ thông tin thú vị về người tình mới của Brad Pitt

Nhiều tin đồn trước đây cho rằng Brad Pitt cặp kè với nữ diễn viên Alia Shawkat nổi tiếng qua series phim sitcom Arrested Development sau khi anh ly hôn với Angelina Jolie. Tuy nhiên Brad Pitt đã “phải lòng” Nicole Poturalski từ cuối năm 2019.

Nicole Poturalski (cao 1,78m) theo đuổi sự nghiệp người mẫu trong những năm gần đây, đồng thời xây dựng lượng người theo dõi trên Instagram. Theo ghi nhận của tờ Elle, Nicole Poturalski sử dụng nghệ danh Nico Mary cộng tác với nhiều công ty người mẫu như: A Management, Official Models NY, Next Models… Cô xuất hiện trên một số trang bìa tạp chí, bao gồm cả Elle phiên bản tiếng Đức.

Tờ Daily Mail tiết lộ Nicole Poturalski từng mơ ước trở thành một nhà sinh vật học biển nhưng tất cả đã thay đổi khi cô được một tuyển trạch viên người mẫu phát hiện tại Disneyland Paris (Pháp).

Mặc dù tin đồn tình cảm của họ được giữ kín cho đến nay, nhưng những bức ảnh được chụp vào tháng 11.2019 cho thấy Brad Pitt và Nicole Poturalski có thể đã gặp nhau vào năm ngoái. Cặp đôi ngồi cạnh nhau trong một sự kiện của rapper Kanye West tại Hollywood Bowl ở Los Angeles (Mỹ).

Mặc dù chuyện tình lãng mạn này có thể đã diễn ra khá lâu nhưng chưa thu hút được sự chú ý của công chúng cho đến khi Brad Pitt và Nicole Poturalski lên máy bay riêng của anh tại sân bay Le Bourget (Paris) vào ngày 26.8, theo Entertainment Tonight. Một nhân chứng cho biết: “Họ được nhìn thấy đang ngồi trong một chiếc xe có tài xế riêng đưa đến sân bay... Chuyến bay kéo dài một giờ và được phát hiện đến miền nam nước Pháp”.

Tờ Daily Mail xác nhận Brad Pitt đưa Nicole Poturalski đến Château Miraval, ngôi biệt thự mà anh đã mua với giá 67 triệu USD vào năm 2011 và tổ chức lễ cưới với Angelina Jolie năm 2014.

Cũng theo nguồn tin của Daily Mail, Brad Pitt đã say đắm bạn gái trong lần gặp gỡ đầu tiên vào tháng 8.2019 khi Brad Pitt đến Berlin (Đức) để ra mắt tác phẩm điện ảnh Once Upon a Time in Hollywood. Brad Pitt gặp người yêu mới tại nhà hàng Borchardt do Roland Mary - chồng Nicole Poturalski, làm chủ.