Helen Mirren nhảy trong mưa cùng Vin Diesel trước thềm LHP Venice

Nữ diễn viên huyền thoại Helen Mirren (76 tuổi) đang ở Ý trước thềm LHP Venice (diễn ra từ ngày 1 - 11.9 theo giờ địa phương). Bà cùng khán giả hâm mộ hòa vào lễ hội bằng những bức ảnh tuyệt đẹp đăng trên mạng xã hội Instagram. Bài đăng mới nhất cho thấy khoảnh khắc bà vui đùa cùng Vin Diesel, ngôi sao của bom tấn Fast&Furious 9 mà bà tham gia. "Tôi đã nhảy trong mưa với Vin Diesel!", Helen Mirren viết. Vin Diesel (54 tuổi), đang cười rất tươi trong khi ôm Helen Mirren. Trước đó Helen Mirren cũng viết về chương trình thời trang trong một bài đăng rằng "có một giấc mơ kỳ lạ và tuyệt vời".

“Tôi mơ thấy mình đang có mặt tại Piazza San Marco ở Venice, ăn mặc như một thành viên của gia tộc Contarini. Trước mắt tôi xuất hiện nhiều nữ thần xinh đẹp với trang phục tuyệt đẹp. Mưa bắt đầu rơi trong đêm đầy sao”, nữ diễn viên mô tả.

Helen Mirren đang ở Venice (Ý) ẢNH: PEOPLE

Nhiều ngôi sao như Jennifer Lopez , Sharon Stone, Sean "Diddy" Combs, Doja Cat, Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Megan Thee Stallion, Heidi Klum, Christian Bale… xuất hiện, chiêm ngưỡng bộ sưu tập Alta Moda năm 2021 của thương hiệu lừng danh Dolce&Gabbana được giới thiệu tại Venice vào cuối tuần qua. Show diễn mở đầu bằng màn trình diễn của Jennifer Hudson với khoảnh khắc “thần tiên” trong chiếc váy dạ hội màu vàng khi cô ấy hát Nessun Dorma. Jennifer Hudson từng vào vai danh ca Aretha Franklin trong phim Respect do Liesl Tommy đạo diễn. Các người mẫu - bao gồm con gái của tài tử Christian Bale là Luka, con gái của cựu siêu mẫu Heidi Klum - Leni, ba cô con gái của Sean Combs là D'Lila, Jessie và Chance, con gái của Monica Bellucci - Deva... lần lượt biểu diễn bộ sưu tập trên sàn catwalk màu đỏ trang trí theo phong cách Gothic.

Nữ diễn viên Anh Helen Mirren thủ vai Magdalene Shaw trong bom tấn Fast&Furious 9 cùng loạt sao: Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, John Cena… Khởi nghiệp diễn xuất từ năm 1967, bà để lại dấu ấn trong nhiều phim: The Queen, Calendar Girls, Hitchcock, The Fate of The Furious, Hobbs&Shaw…