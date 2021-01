‘Hết hồn’ với vợ chồng hiếm muộn Mạc Văn Khoa – Lê Hạ Anh trong ‘Lật mặt: 48h’

Gerry Marsden, ca sĩ chính của ban nhạc Anh Gerry and the Pacemakers nổi tiếng với ca khúc You'll Never Walk Alone trở thành bài hát truyền thống của Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Liverpool , đã qua đời hôm 3.1, thọ 79 tuổi, theo Reuters.