H'Hen Niê chia sẻ về việc để tóc dài

Đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H'Hen Niê gây ấn tượng bởi mái tóc ngắn cá tính cùng làn da nâu khỏe khoắn. Hình ảnh này vốn đã gắn liền và làm nên thương hiệu của cô tại Việt Nam cũng như trong lần dự thi quốc tế . Tuy nhiên, trong những lần xuất hiện gần đây, mỹ nhân Ê Đê gây chú ý với mái tóc dài bồng bềnh. Hình ảnh này vướng không ít tranh cãi trên mạng xã hội.

Một bộ phận cộng đồng mạng cho rằng mái tóc dài khiến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trông già hơn và kém cá tính hơn so với trước đây. Khán giả đưa ý kiến: “Sao mình thấy H'Hen để tóc ngắn là đẹp nhất. Tóc dài nhìn kỳ kỳ sao á, hoặc do nhìn tóc ngắn quen rồi". “Gắn tóc giả vô nhìn H'Hen như mấy bà dưới quê, không hợp xíu nào", tài khoản khác chia sẻ. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng do mọi người chưa quen với hình ảnh mới của H'Hen và khẳng định điều quan trọng là cô vẫn giữ được phong thái và tấm lòng của một hoa hậu.

Hình ảnh mới của người đẹp sinh năm 1992 vướng không ít tranh cãi Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, H'Hen Niê vừa đăng tải hình ảnh để tóc dài tại một sự kiện và chia sẻ về ồn ào này. Cô viết: “Ai cũng bảo tớ để tóc dài này nhìn già. Đúng vậy, tớ cũng thấy tớ già dần đều nhưng mà do… bữa gặp chị Hoàng My, tớ hỏi làm sao được trẻ, xinh đẹp như chị, chị bảo em càng lớn càng khám phá ra làm thế nào để mình luôn trẻ. Nghe xong đúng là mọi thứ có thể thay đổi bởi chính bản thân mình từ cách ăn uống, lối sống, cách chăm sóc bản thân, dưỡng da… Bắt đầu lên kế hoạch và theo kế hoạch nào", cô viết.

Ngoài mái tóc, sự thay đổi phong cách thời trang của H'Hen Niê cũng từng vướng không ít tranh cãi. Trong một bài phỏng vấn với Thanh Niên, cô chia sẻ: “Nếu điều tôi làm khiến công chúng khó chịu với tôi thì tôi xin lỗi, nhưng thật sự tôi muốn thay đổi nhiều hình tượng khác nhau. Tôi nghĩ hình ảnh hoa hậu không chỉ ở trên thảm đỏ mà nó phải có chiều sâu bên trong. Có thể những lúc đi thảm đỏ như vậy tôi không là hoa hậu. Tôi cảm nhận mình đang cháy hết mình với thời trang”.