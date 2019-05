H'Hen Niê đeo vương miện, truyền cảm hứng đến thế hệ trẻ Việt

Ảnh: Jundat

Đồng hành cùng H’Hen Niê trong bộ ảnh là Á hậu nhí Thế giới Alexandra Toni Matheson. Cô bé mang hai dòng máu Việt Nam và New Zealand này cũng là gương mặt gây được ấn tượng tại đấu trường quốc tế trong năm 2018 khi tham gia cuộc thi Little Miss & Little Mister United World 2018 và giành giải Á hậu 1