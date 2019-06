'Hiện tượng mạng' Châu Khải Phong kết hợp Khang Việt ra mắt MV đậm chất đam mỹ

Sau thành công với cơn sốt Cưới nhau đi được thể hiện bởi Bùi Anh Tuấn và Hiền Hồ - “phát súng đầu tiên” mở đầu dự án Gala Nhạc Việt Music Channel - Bài hát của tháng, chương trình tiếp tục giới thiệu đến khán giả ca khúc mới Anh cần em (I need you) với sự kết hợp của 2 “hiện tượng mạng” - Châu Khải Phong và Khang Việt.

Nếu như Châu Khải Phong là một “hiện tượng mạng” với ca khúc đạt trăm triệu view Ngắm hoa lệ rơi thì Khang Việt lại có nhiều năm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp và được đào tạo bài bản trong môi trường nghệ thuật theo truyền thống gia đình. Dù không xuất hiện nhiều trên truyền thông với tần suất dày đặc, song Châu Khải Phong và Khang Việt lại là những ca sĩ được yêu thích và rất ăn khách trên thị trường.

Khang Việt (ngồi) và Châu Khải Phong trong MV

Music video Anh cần em (I need you) được ê kíp Gala Nhạc Việt đầu tư thực hiện cùng đạo diễn Uyên Thư đảm nhận phần hình ảnh. Với những hình ảnh đầu tiên được hé lộ trong teaser ngắn, có thể thấy Châu Khải Phong và Khang Việt khá ăn ý và đầy tình cảm trong lần đầu tiên kết hợp, mang đến hình ảnh lãng tử và đẹp đôi với câu chuyện tình buồn trong ca khúc Anh cần em (I need you) - một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Anh.

Ca khúc với lời lẽ đậm chất tự sự được thể hiện bởi chất giọng truyền cảm, đầy cảm xúc từ Châu Khải Phong và Khang Việt. Với sự kết hợp đặc biệt của cặp đôi âm nhạc mới, Anh cần em (I need you) hứa hẹn sẽ là một sản phẩm âm nhạc tiếp tục được khán giả yêu thích như thành công của cơn sốt Cưới nhau đi - sản phẩm âm nhạc của Gala Nhạc Việt Music Channel trước đó.

Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư đảm nhận phần hình ảnh MV cho hai nam ca sĩ

Là một trong những kênh âm nhạc được yêu thích hàng đầu tại Việt Nam, Gala Nhạc Việt Music Channel của thương hiệu Gala Nhạc Việt hàng năm luôn mang đến những ca khúc mới chất lượng, góp phần cho thị trường nhạc Việt đa dạng với nhiều thể loại, phong cách âm nhạc khác nhau mà vẫn đáp ứng thị hiếu khán giả, trở thành những bản hit trên thị trường âm nhạc.

Music video Anh cần em (I need you) sẽ được ra mắt vào lúc 20 giờ ngày 13.6 trên YouTube Gala Nhạc Việt, nằm trong chương trình Bài hát của tháng thuộc chuỗi dự án âm nhạc Gala Nhạc Việt Music Channel.