'Hiện tượng' nhạc cổ điển Trang Trịnh: Từng cô đơn bên phím đàn!

Trang Trịnh sinh năm 1986 tại Hà Nội; khẳng định tài năng với hàng chục giải thưởng danh giá thế giới khi vừa tròn 20 tuổi.

Năm 2006 cô đoạt giải nhất tại Paganini Festival (Anh). Cũng năm 2006, sau đêm diễn ra mắt khán giả châu Âu dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Edward Gardner OBE tại Duke’s Hall, London (Anh), Trang Trịnh được khán giả thế giới biết đến. Cô tốt nghiệp xuất sắc cử nhân và thạc sĩ tại Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh (chuyên ngành biểu diễn piano).

Năm 2007 đoạt giải thưởng Francis Simmer và Gretta Parkinson Prize (đều của Anh).

Năm 2008 nhận học bổng Sterndale Bennett. Từng là pianist chính cho dàn nhạc Leverhulme Orchestra (Anh) và từng đoạt giải trình diễn Mozart Sonata tại cuộc thi Jacques Samuel London Competition (Anh).

Năm 2011 đoạt giải nhì tại Liszt Competition (Crescendo Summer Festival) Hungary.

Được xem là “hiện tượng nhạc cổ điển” VN qua các dự án: Nhật ký dương cầm, Beethoven A Fantasy, The Preludes, Lễ hội Muông thú… Được tạp chí Forbes vinh danh là 1 trong 30 gương mặt dưới 30 tuổi đáng chú ý nhất tại VN 2015. Đầu năm 2018 được trao tặng danh hiệu ARAM (Associate of the Royal Academy of Music - Anh) cho những cống hiến tiêu biểu về âm nhạc chuyên nghiệp thế giới.

Trang Trịnh còn tham gia nhiều buổi giảng dạy, truyền cảm hứng về âm nhạc cổ điển qua các buổi trò chuyện trên truyền hình quốc gia.