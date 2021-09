'High Class: Đẳng cấp thượng lưu': Phê phán bạo lực học đường, mặt trái giới nhà giàu

Phim High Class: Đẳng cấp thượng lưu vừa chiếu ra mắt tập 1, 2; tổng cộng có 16 tập, mỗi tập dài khoảng 70 phút và được xếp hạng nội dung dành cho khán giả từ 15 tuổi trở lên.

High Class: Đẳng cấp thượng lưu thuộc thể loại tâm lý gia đình, lấy bối cảnh tại một ngôi trường quốc tế sang trọng nằm trên một hòn đảo thiên đường, nơi có những bí ẩn về cuộc tình của những người phụ nữ khi họ gặp vợ của một người đàn ông đã khuất, mẹ bạn học cùng lớp của những người con họ. Trong những lời nói dối và bí mật được che giấu của 4 người phụ nữ, những vết thương và nỗi đau từ từ được hé lộ. Cuối cùng, ngay cả mối quan hệ đáng tin cậy nhất cũng bị phá vỡ, dẫn đến một thảm họa bất ngờ!

High Class: Đẳng cấp thượng lưu được giới thiệu: "Nếu một ngày nào đó chiếc hộp Pandora chứa một bí mật khủng khiếp được mở ra trong cuộc đời mà bạn tin rằng mình đã sống tốt cho đến nay. Nếu hóa ra mối quan hệ mà bạn tin tưởng nhất là một lời nói dối, làm sao chúng ta có thể chấp nhận sự thật đó và tiếp tục sống?". Bộ phim kể về sự trưởng thành của những người phụ nữ cô đơn trong thời đại này, những người tự đặt câu hỏi về 'hạnh phúc thực sự' và tìm câu trả lời trong hàng rào bền vững của tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Tập 1 của High Class: Đẳng cấp thượng lưu mở đầu gây sốc với cảnh nóng của Song Yeo Wool (Jo Yeo Jeong) và anh chồng đại gia. Tuy nhiên, vào đêm kỷ niệm ngày cưới, chồng cô đột ngột mất tích rồi qua đời. Một năm sau, Yeo Wool quyết định chuyển đến đảo Jeju sau khi phát hiện cậu con trai Ahn Yi Chan (Jang Seon Yul) là nạn nhân của bạo lực học đường. Dặn lòng sẽ nuôi dạy con trai thật tốt, Yeo Wool đăng ký nhập học cho Yi Chan vào trường Quốc tế HSC để bắt đầu một khởi đầu mới. Được biết, HSC là nơi các bạn nhỏ có thể trao đổi bằng tiếng Anh, trải nghiệm chơi gôn, cưỡi ngựa và âm nhạc.

Tuy nhiên, sự hợm hĩnh của các bậc phụ huynh học sinh trường quốc tế cũng đáng gờm không kém. Từ cựu nữ diễn viên Cha Do Yeong (Gong Hyun Joo) đến ái nữ của nhà tài phiệt Nam Ji Sun (Kim Ji Soo), ai nấy đều có tiền có quyền và muốn đưa con em mình trở thành tinh anh trong thế giới thượng lưu.

Có vẻ không ưa Song Yeo Wool nhưng Nam Ji Sun lại là người bắt chuyện để dò hỏi thông tin cá nhân. Về thư mời nhập học của con trai, Yeo Wool dường như đã cảm nhận được sự bất thường, cô không biết ai là người gửi và mục đích của người đó là gì khi nhắm vào mình.

Luôn tỏ thái độ thân thiện và hòa đồng nhưng Song Yeo Wool bị các bà mẹ nhà giàu xa lánh. Thậm chí Cha Do Yeong phẫn nộ ra mặt, cô cho rằng con trai mình rơi vào danh sách chờ là do mẹ con Yeo Wool có mối quan hệ với giám đốc trường học. Ông bà ta có câu “ghét của nào trời cho của đấy”, hội chị em tài phiệt nào ngờ Yeo Wool chuyển đến căn penthouse ven biển và làm hàng xóm của họ.

Tất nhiên, mọi chuyện không hề dễ dàng ngay từ đầu đối với Song Yeo Wool. Tin đồn cô là kẻ sát hại chồng được lan truyền rộng rãi và Yeo Wool nhận ra rằng sẽ không dễ dàng để nuôi dạy Yi Chan một cách khôn ngoan và khỏe mạnh ở đây.

Vào buổi nhập học đầu tiên, Yi Chan cùng các bạn chơi trốn tìm, cậu bé lạc vào nhà vệ sinh và vô tình phát hiện một người bí ẩn. Quá bất ngờ, Yi Chan trốn vào tủ đựng đồ, và ai đó đã khóa trái tủ nhốt cậu.

Song Yeo Wol tìm kiếm con trai mất tích khắp trường và phát hiện Yi Chan mắc kẹt trong tủ đựng đồ. Cô nhanh chóng phá khóa bằng đôi giày cao gót. Yi Chan run lên trong sợ hãi và Yeo Wol ôm chầm lấy con trai an ủi và hứa sẽ bảo vệ con bằng mọi giá. Tuy nhiên, như để giễu cợt họ, dòng chữ "WELCOME" được viết bằng thỏi son đỏ xuất hiện trên cửa sổ, Song Yeo Wool đã bị sốc khi nhìn thấy điều này.

Để cứu được con trai, Song Yeo Wool buộc phải đi chân trần trở về nhà trong cơn mưa xối xả. Đúng lúc đó, một người phụ nữ trẻ xuất hiện và nhận lời giúp đỡ mẹ con Yeo Wool. Sáng hôm sau, nữ chính hỏi con trai liệu có nhớ đã gặp ai trước khi bị nhốt vào trong tủ hay không, nhưng Yi Chan dường như không nhớ.

Ha Jun vai Oh Danny - Giáo viên Thể dục của Trường Quốc tế HSC, cựu vận động viên khúc côn cầu trên băng người Canada

Trong tập 2 High Class: Đẳng cấp thượng lưu, mẹ con Yeo Wool tiếp tục hứng chịu mọi ánh mắt soi mói. Các bà mẹ nhà giàu xì xào về cái chết của chồng Song Yeo Wool cũng như việc Yi Chan là nạn nhân của bạo lực học đường ở trường cũ và chuyển đến trường mới sau khi bị gán là “tội phạm bạo lực học đường”. Mặc kệ cho mọi người phớt lờ, Yeo Wool muốn điều tra thủ phạm liên quan đến vụ việc của con trai. Cô vô tình nhặt được chiếc kẹp tóc và phát hiện camera quan sát gần tủ đồ nơi Yi Chan bị nhốt.

Tại thời điểm đó, Song Yeo Wool đến gặp hiệu trưởng Han Geon Yeong, và hỏi về camera an ninh. Thật trùng hợp, có một điểm mù gần tủ đựng đồ và còn rất nhiều điều chưa rõ ràng. Tuy nhiên, Do Jin Seol - chủ tịch của quỹ trường học, đã xuất hiện và xin lỗi Song Yeo Wool, hứa sẽ chịu trách nhiệm.

Việc mẹ con Yeon Wool bị bắt nạt và bị tẩy chay vẫn tiếp tục diễn ra từ ngày này qua ngày khác. Hội quyền lực Nam Ji Sun và Cha Do Yeong cố tình loại Song Yeo Wool ra khỏi nhóm chat phụ huynh, lên kế hoạch chơi xấu bằng cách không mời cô tham gia bữa tiệc sau giờ học. Tuy nhiên, trời không phụ lòng người khi giúp mẹ con Yeo Wool thoát khỏi tình thế đơn độc vì đã kết thân được với mẹ con Hwang Na Yoon và Hwang Jae In.

Gong Hyun Joo vai Cha Do Young - một diễn viên hết thời, là đại diện nhà hàng Salon de, hội phụ huynh của Trường Quốc tế HSC

Đều là những bà mẹ đơn thân nuôi dạy con trẻ, Song Yeo Wool và Hwang Na Yoon có sự đồng cảm, nhanh chóng trở thành cặp chị em thân thiết. Theo đó, hai bạn nhỏ Hwang Jae In và Ahn Yi Chan cũng thân nhau hơn giữa những đứa trẻ nhà giàu. Nhờ vậy, Yeo Wool được tiếp thêm sức mạnh để đương đầu với mọi khó khăn thử thách.

Cũng chính vì điều này, Yi Chan đã bảo vệ Jae In khi phát hiện cô bé làm hỏng chiếc máy bay điều khiển đắt tiền của con trai Cha Do Yeong – Kwak Si Woo. Sau khi giải quyết xong những rắc rối ở trường, Song Yeo Wool về nhà và nhận được một bó hoa hồng trắng vào đêm muộn với chú thích: “Bạn không cô đơn”. Yeo Wool nghĩ Na Yoon đã gửi tặng, nhưng khi gọi điện cảm ơn thì cô phát hiện đây không phải quà của em gái. Linh cảm có điều chẳng lành, Yeo Wool lật mặt sau của tấm thiệp thì đọc được dòng chữ: “Tôi sẽ theo sát cô”.

Đặc biệt, tin nhắn với nội dung “Chào mừng trở về nhà – kẻ sát nhân Song Yeo Wool” cũng được gửi đến điện thoại di động của người chồng đã khuất, càng gây thêm phần kịch tính. Trong khi cố gắng tìm kiếm manh mối gì đó trong phòng làm việc của chồng, Yeo Wool phát hiện tấm poster của Cha Do Young với tư cách là người mẫu quảng cáo cho công ty tài chính . Hóa ra chiếc kẹp tóc được tìm thấy ở hiện trường nơi Yi Chan bị nhốt là của Cha Do Young. Lúc này, Yeo Wool bắt đầu nghi ngờ Do Young là thủ phạm, làm tăng thêm căng thẳng. Song Yeo Wool sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào, liệu cô ấy có thể tìm ra được những manh mối nào khác liên quan đến cái chết của chồng?