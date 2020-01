Hồ Ngọc Hà và Subeo bất ngờ gặp HLV Park Hang-seo ngày đầu năm

Bức ảnh của Hồ Ngọc Hà nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng và nhận về hơn 27.000 lượt thích, hàng nghìn lượt bình luận. Ca sĩ Trung Quân Idol bày tỏ: "Không chỉ thắng bình thường, thắng mọi mặt trận nhé chị Hồ Ngọc Hà". "Bạn ấy (Subeo) càng lớn càng đẹp trai quá, trộm vía má phính phính", "Chúc anh chị một chuyến đi vui vẻ và an toàn. Gặp bác Seo là một sự may mắn chị nhỉ", "Gia đình Subeo may mắn quá. Chúc cả nhà có chuyến đi chơi vui vẻ và hạnh phúc", nhiều khán giả bình luận.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Hồ Ngọc Hà và bạn trai khi đón năm mới Ảnh: FBNV

Trước đó, thời điểm giao thừa, nữ ca sĩ sinh năm 1984 khiến công chúng ngưỡng mộ khi khoe ảnh được Kim Lý hôn má đầy ngọt ngào. Cô cũng không quên gửi lời chúc năm mới đến mọi người. Trong khi đó, vợ chồng Cường Đô la - Đàm Thu Trang và bé Subeo chờ đón năm mới trên du thuyền.