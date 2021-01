Hồ Ngọc Hà vượt qua áp lực để hát cùng Mỹ Linh, Bằng Kiều, Hà Anh Tuấn

Lần đầu tiên tham gia một chương trình ca nhạc mà chính Hồ Ngọc Hà cho rằng “rất đẳng cấp” như The Master of Symphony, cô có chút lo lắng dù đi hát đã lâu và đang là một "nữ hoàng giải trí ".

Và áp lực đó không phải từ việc đứng chung sân khấu với các giọng ca nổi tiếng chỉ bằng giọng hát của mình như Mỹ Linh, Bằng Kiều, Hà Anh Tuấn , mà là chính Hồ Ngọc Hà sẽ phải vượt qua những thành công của bản thân mình trước đây, để tỏa sáng theo cách riêng bằng chính âm nhạc Đức Trí mà cô đảm nhận trong chương trình lần này.

Từ phải qua: Đạo diễn Cao Trung Hiếu, Ca sĩ Mỹ Linh, Bằng Kiều, Hồ Ngọc Hà, Giám đốc sản xuất chương trình Võ Đỗ Minh Hoàng Ảnh: Leon

Hồ Ngọc Hà chia sẻ: “Ai cũng biết con đường đi đến ngày hôm nay của Hồ Ngọc Hà đã có quá nhiều chông gai, áp lực; nhưng tất cả khó khăn đó, tôi đã từng đi qua hết để được công nhận và có vị trí hiện tại trong làng nhạc Việt Nam. Nhiều người nghĩ Hồ Ngọc Hà chỉ biết nhảy và hát nhạc dance, nhưng tôi cũng đã từng thành công với các live show Love songs mà ở đó, Hồ Ngọc Hà hát ballad xuyên suốt chương trình vẫn được khán giả ở lại đến cùng vỗ tay cổ vũ. Mới đây, ở chuỗi Private Show Love songs 4, tôi thậm chí chỉ ngồi hát khi đang mang thai lớn, khán giả vẫn hưởng ứng, thích thú bởi những ca khúc lắng đọng, giai điệu và ca từ chạm đến trái tim người nghe. Thế nên, việc tôi tham gia The Master of Symphony chính là câu trả lời với đông đảo khán giả là tôi đã chọn đúng và đi đúng con đường trong âm nhạc, nhất là khi tìm đến âm nhạc Đức Trí cùng nhiều nhạc sĩ trẻ khác ở dòng pop ballad. Tôi muốn để khán giả đến xem các đêm nhạc The Master of Symphony nhận thấy Hồ Ngọc Hà ngày càng trưởng thành và chín muồi hơn trong chất giọng của mình cũng như trong nghề hát này”.

Năm nay, ý tưởng chương trình The Master of Symphony sẽ là cuộc hội tụ 4 giọng hát tiêu biểu đại diện cho nhạc nhẹ đương đại, để tôn vinh những bản tình ca tuyệt vời nhất của 4 nhạc sĩ đại diện cho sức sống của nền nhạc nhẹ Việt Nam nhiều thế hệ.

Đó là: MỸ LINH hát DƯƠNG THỤ, BẰNG KIỀU hát THANH TÙNG, HỒ NGỌC HÀ hát ĐỨC TRÍ, HÀ ANH TUẤN hát PHAN MẠNH QUỲNH.

Đạo diễn Cao Trung Hiếu chia sẻ: “Thật vui khi chương trình tổ chức đến lần thứ 6 bởi không dễ gì tìm được đơn vị đồng hành như Masterise Homes, vì họ tin vào giá trị âm nhạc và tôn trọng tuyệt đối với âm nhạc mà chúng tôi đề xuất để tôn vinh, biểu diễn qua mỗi kỳ. Là đơn vị tổ chức và sản xuất, chúng tôi luôn mong muốn mang đến những giá trị âm nhạc đỉnh cao trong không gian nhà hát qua những bản tình ca đẹp được thể hiện bởi những giọng ca có thực lực, giàu cảm xúc để dành cho khán giả yêu nhạc".

Lấy chủ đề The Rising sun (tạm dịch: Mặt trời lên), ban tổ chức chương trình gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa, đặc biệt sau một năm khó khăn bởi dịch bệnh để nuôi những hy vọng mới. Ngoài việc mỗi ca sĩ sẽ đảm nhận từng phần chính của mình, chương trình sẽ có nhiều màn kết hợp giữa các ca sĩ, các ca khúc để tạo ra những tiết mục đặc sắc như “đặc sản” trước nay của The Master of Symphony.

“Ở tiết mục mở màn và kết thúc sẽ là các phần hòa giọng bất ngờ của 4 ca sĩ Mỹ Linh, Bằng Kiều, Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn. Tuy nhiên, đây cũng là bài toán khó cho ban tổ chức khi phải tạo ra các màn trình diễn chưa ai nghĩ ra như ca sĩ Mỹ Linh sẽ hát nhạc của Phan Mạnh Quỳnh chẳng hạn”, đạo diễn Cao Trung Hiếu nói.

Ca sĩ Mỹ Linh cho biết rất hào hứng với chương trình mới mẻ lần này Ảnh: Leon

Giám đốc âm nhạc của chương trình là nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hữu Vượng sẽ cùng chỉ huy dàn nhạc - nhạc trưởng Trần Nhật Minh mang đến chất liệu hoà âm phối khí mới, sẽ tôn vinh tính giao thoa giữa nhạc nhẹ và giao hưởng, pop truyền thống và “fusion” tự do phóng khoáng. "Sự tham gia của những nghệ sĩ tài năng trong dàn nhạc nhẹ và giao hưởng lần này sẽ tạo nên sự hoà quyện, đem lại cảm xúc cho những tác phẩm âm nhạc đã nằm lòng đông đảo công chúng những năm vừa qua" - nhạc trưởng Trần Nhật Minh nói.

The Master of Symphony với 4 ngôi sao: Bằng Kiều, Mỹ Linh, Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn sẽ diễn ra trong 3 đêm, từ 4.3 đến 6.3.2021 tại Nhà hát Hòa Bình, TPHCM.