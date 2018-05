Hoa hậu chuyển giới gây chú ý tại 'The Voice 2018' là ai?

* Chào Bùi Đình Hoài Sa, vừa qua chị đã có một phần thi khá ấn tượng tại tập 1 vòng Giấu mặt The Voice 2018. Chị có mất nhiều thời gian chuẩn bị cho phần thi này?

- Bùi Đình Hoài Sa: Tôi thuộc bài Summertime Sadness từ rất lâu rồi. Và khi Lana Del Rey ra mắt bản remix năm 2013 thì tôi rất thích, nghe và hát đi hát lại mãi. Hồi đầu, tôi gửi cho ban tổ chức 5 bài hát tiếng Việt để casting nhưng Giám đốc âm nhạc không đồng ý và khuyên tôi nên chọn một bài nhạc tiếng Anh. Tôi không nghĩ ra bài nào ngoài Summertime Sadness và sau đó được nhận xét là bài này rất hợp với chất giọng của tôi để đi thi. Tôi nghĩ tất cả là do cái duyên vì tôi cũng không được học bài bản về thanh nhạc.

Bùi Đình Hoài Sa chia sẻ trong chương trình Giọng hát Việt 2018



* Chị có từng trình diễn trước nhiều khán giả như ở các show ca nhạc hay ở phòng trà chưa?

- Tôi cũng có đi hát phòng trà nhưng mà ít lắm, lâu lâu mới đi một lần. Tôi thường hát cho các sự kiện của cộng đồng LGBT thôi.

- Tôi cũng có đi hát phòng trà nhưng mà ít lắm, lâu lâu mới đi một lần. Tôi thường hát cho các sự kiện của cộng đồng LGBT thôi.

Tôi muốn mọi người nhìn nhận tài năng của người chuyển giới một cách khách quan nhất, nhìn vào tài năng thật sự chứ không phải làm trò, đồng cảm hay thương cho số phận của mình người ta mới chọn mình vào vòng trong Bùi Đình Hoài Sa * Tại sao phải khá lâu sau khi đăng quang Hoa hậu Chuyển giới đầu tiên ở Việt Nam thì chị mới quyết định chọn The Voice để thể hiện tài năng của mình?

- Trước nay ước mơ lớn nhất của tôi là trở thành ca sĩ. Tôi đã tham gia rất nhiều cuộc thi âm nhạc trước đó, ngay cả khi tôi chưa chuyển giới. Nhưng có lẽ là do tôi thiếu kinh nghiệm nên chưa được kết quả như mong đợi. Tôi muốn thi The Voice vì đây là cuộc thi lớn, được chiếu trên đài truyền hình quốc gia. Với lại cuộc thi này nhằm tôn vinh giọng hát nên ở vòng Giấu mặt, các huấn luyện viên không hề được thấy thí sinh mà chỉ nghe giọng để quyết định thôi. Tôi muốn mọi người nhìn nhận tài năng của người chuyển giới một cách khách quan nhất, nhìn vào tài năng thật sự chứ không phải làm trò, đồng cảm hay thương cho số phận của mình người ta mới chọn mình vào vòng trong.

Hoài Sa có nhan sắc thu hút

* Nếu được cả bốn huấn luyện viên quay lại thì chị có nghĩ là chị vẫn sẽ chọn huấn luyện viên Thu Phương không?

- Tôi vẫn sẽ chọn chị Thu Phương. Vì khi cuộc thi chưa công bố dàn huấn luyện viên, tôi đã rất mong muốn được nhìn thấy chị ấy ngồi ghế nóng và được về đội chị ấy.

* Việc đăng quang Miss Beauty 2015 và được xem như một Hoa hậu Chuyển giới đầu tiên của Việt Nam có thay đổi cuộc sống của chị nhiều không?

- Phải có cuộc thi năm đó mới có một Hoài Sa của ngày hôm nay. Nó giống như mở ra cho tôi một chân trời mới, giúp tôi bước ra khỏi “cái giếng” của mình, học hỏi thêm từ các chị em đi trước. Sau cuộc thi, giải thưởng cũng không quá nhiều nhưng là bước đệm để mình cố gắng sống đúng với ước mơ và giới tính của mình. Ngày hôm nay để có một Hoài Sa xuất hiện ở The Voice để mọi người khen là xinh đẹp, hát hay, truyền cảm hứng thì một phần lớn cũng là nhờ Miss Beauty 2015.

Dù là năm đó tôi không được chú ý nhiều đến mức sau khi đăng quang có thể nhận thêm show gì. Tôi vẫn làm công việc bình thường. Nhưng nó khiến tôi tự tin hơn, xinh hơn và cuộc sống cũng dễ dàng hơn. Sau đó tôi có đi làm quán bar phố Tây vì muốn học thêm tiếng Anh một cách nhanh nhất mà vẫn kiếm được thu nhập. Thời điểm lúc đó, tôi vẫn ao ước được qua Thái Lan thi Miss International Queen (cuộc thi Hương Giang Idol vừa đăng quang) nhưng mà điều kiện khó khăn quá không đi được. Rồi cứ thế tôi làm việc thôi. Tuy làm quán bar nhưng đó là một quán rất văn minh, dễ thương. Tôi được gặp gỡ rất nhiều khách hàng đến từ các quốc gia khác nhau.

Khoảnh khắc đăng quang Miss Beauty 2015 của Bùi Đình Hoài Sa

* Có thể nói chị là một trong những người đẹp chuyển giới hiếm hoi của showbiz Việt đăng quang một cuộc thi nhan sắc dành cho người chuyển giới trong nước. Tuy nhiên Hoài Sa lại không được đại diện cho Việt Nam đi thi Miss International Queen mà thay vào đó là Hương Giang Idol, một ca sĩ chưa từng đăng quang ở cuộc thi nhan sắc trước đó. Chị có tiếc nuối?

- Mọi thứ đều là cái duyên và nó phải đúng thời điểm thì mới hay, mới đẹp được. Hương Giang Idol là đúng thời điểm nên được mọi thứ từ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Còn tiếc nuối thì tôi không có, tôi biết sức mình đến đâu và lực của mình đến mức nào để chấp nhận. Ví dụ tôi được đi thi Miss International Queen đi chăng nữa thì cũng chưa chắc tôi đạt được danh hiệu như Hương Giang và chắc sẽ khó để có được một Hoài Sa của The Voice như hôm nay. Hiện tại tôi cũng không muốn thi nhan sắc quốc tế nữa mà muốn tập trung vào âm nhạc hơn.

Tôi muốn trở thành một nghệ sĩ có tâm hồn, có màu sắc âm nhạc riêng và có tiếng nói từ những sản phẩm âm nhạc của mình gửi đến khán giả chứ không đơn thuần chỉ là lên sân khấu góp vui, hát nhảy chút xíu chứ chẳng có gì ấn tượng. Tôi muốn mình trở thành một nghệ sĩ bình thường, hát những bài hát nhẹ nhàng, thoải mái trên sân khấu nhưng mà từng lời hát đều được trân trọng, đều có câu chuyện, cảm xúc gửi đến khán giả

Bùi Đình Hoài Sa * Khi chị xuất hiện ấn tượng tại vòng Giấu mặt The Voice 2018 thì mọi người lại liên tưởng đến Hương Giang khi đi thi Vietnam Idol 2012. Và cả hai đều là những cô gái chuyển giới có nhan sắc và giọng hát. Chị nghĩ sao khi bị đặt lên bàn cân so sánh với một nhan sắc chuyển giới tài năng và thành công như vậy?

- Tôi không ngại và nhiều khi như vậy mọi người sẽ biết đến mình nhiều hơn (cười). Và chắc chắn mình sẽ khác Hương Giang vì đây là The Voice chứ không phải Vietnam Idol. Tôi cũng mong muốn thể hiện khả năng âm nhạc của mình thật nhiều, thật đường hoàng. Tôi muốn trở thành một nghệ sĩ có tâm hồn, có màu sắc âm nhạc riêng và có tiếng nói từ những sản phẩm âm nhạc của mình gửi đến khán giả chứ không đơn thuần chỉ là lên sân khấu góp vui, hát nhảy chút xíu chứ chẳng có gì ấn tượng. Tôi muốn mình trở thành một nghệ sĩ bình thường, hát những bài hát nhẹ nhàng, thoải mái trên sân khấu nhưng mà từng lời hát đều được trân trọng, đều có câu chuyện, cảm xúc gửi đến khán giả.

Với lại bây giờ phần thi của tôi cũng đã phát sóng rồi. Các bạn muốn so sánh thì cứ so sánh nhưng hãy lật lại video phần thi Vietnam Idol năm 2012 của Hương Giang và phần thi The Voice vừa rồi của tôi để xem số lượng các bình luận bên dưới của đôi bên là bao nhiêu. Và các bạn cũng nên xem lại để thấy rằng số lượng người bình luận khen xinh và số lượng người bình luận khen hát hay của tôi với Hương Giang khác nhau như thế nào thì sẽ rõ thôi.

Xuất hiện tại The Voice 2018, Hoài Sa không chỉ được khen xinh đẹp mà còn nhận nhiều bình luận thán phục giọng hát đặc biệt từ người hâm mộ

* Chị có tự tin về giọng hát của mình khi Giám đốc âm nhạc The Voice yêu cầu chị hát nhạc nước ngoài thay vì nhạc có lời Việt?

- Tôi có rất nhiều hạn chế trong giọng hát của mình. Không riêng gì tôi, mỗi ca sĩ đều có những hạn chế về một dòng nhạc nhất định nào đó không thuộc sở trường của mình. Và Giám đốc âm nhạc nghe ra những cái đó để cho mình lời khuyên và tôi chỉ nghe theo những lời khuyên đúng đắn thôi. Với lại năm nay các thí sinh chọn nhạc nước ngoài đi thi The Voice ít hơn mọi năm nên phải có người hát nhạc nước ngoại để thêm màu sắc, hấp dẫn. Với lại đã đi thi thì tôi nghĩ nên gác những khuyết điểm, những hạn chế qua một bên để thực hiện những thử thách nhằm bộc lộ hết những tố chất, khả năng của mình cho giám khảo và khán giả thấy, hiểu rõ mình hơn. Tôi thích Dream Pop, hợp nhạc, hợp tính cách, hợp cả tâm hồn mình. Nếu khán giả yêu cầu đổi mới tôi vẫn sẵn sàng đổi mới để phục vụ nhưng vẫn sẽ giữ phong cách và cái chất riêng của Hoài Sa. Tôi vẫn sẽ là một giọng hát chông chênh, đầy ma mị nhưng vẫn không kém phần mơ mộng.

* Cảm ơn những chia sẻ của Bùi Đình Hoài Sa!