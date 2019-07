Hoa hậu Giáng My: Cần thay đổi quan niệm ‘chồng chúa vợ tôi'

Tập 6 của chương trình Siêu nhân mẹ có sự tham gia của Pông Chuẩn và Chúng Huyền Thanh. Cả hai sẽ đối đầu để đưa ra phán đoán trước những tình huống mà ban tổ chức đặt ra. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của NSND Hoàng Dũng cùng Hoa hậu Đền Hùng Giáng My trong vai trò cố vấn mang đến nhiều quan điểm thú vị về cuộc sống hôn nhân.

Trong vòng một, ban tổ chức đặt ra câu chuyện một người mẹ chứng kiến con trai làm tất cả việc nhà và bày tỏ thái độ không hài lòng khi người con dâu ra ngoài đi làm kiếm tiền. Thậm chí, bà còn lên tiếng chỉ trích con dâu khiến gia đình lục đục. Khi xem tình huống này, diễn viên Hoàng Dũng nhận định ông luôn xem con dâu như con gái ruột của mình dù cả hai có nhiều e ngại với nhau.

"Bầu vượt mặt", Pông Chuẩn vẫn xuất sắc giành chiến thắng trước Chúng Huyền Thanh Ảnh: BTC

Trong khi đó, Hoa hậu Giáng My khẳng định đây là trường hợp điển hình của xã hội Việt Nam. Cô cho rằng ở thời điểm hiện tại, phụ nữ đã có thể làm lãnh đạo, đảm nhận những vị trí mà mọi người thường nghĩ chỉ đàn ông mới làm được. Cô chia sẻ việc một người chồng nhường lại, đảm nhận vai trò chăm sóc gia đình là điều bình thường. “Chuyện ở nhà hỗ trợ vợ như vậy là điều nên làm và rất tốt. Bây giờ người phụ nữ mà nghe người đàn ông biết nấu ăn là thang điểm tăng lên vùn vụt", cô nói.

“Chúng ta đang đi theo một văn hóa rất châu Á là “chồng chúa vợ tôi” và cần thay đổi. Tôi ca ngợi những ông bố bỉm sữa lạc quan, hiện đại về tư duy, suy nghĩ", Giáng My nói thêm. Trước chia sẻ của Hoa hậu Giáng My, Hoàng Dũng bày tỏ: “Góc nhìn của Giáng My là góc nhìn của người phụ nữ thành đạt. Em nhìn những sự công bằng rất đơn giản. Nhưng ở đại gia đình Việt thì không như thế. Em giỏi ở đâu thì giỏi, nhưng về đến nhà phải thay quần áo, xắn tay vào”.

Đối với hai bà mẹ của chương trình, Pông Chuẩn giành quyền trả lời trước và cho rằng người chồng nên là người lên tiếng dàn xếp mọi xung đột. Trái ngược với điều đó, Chúng Huyền Thanh chọn phương án người vợ sẽ lên tiếng xin lỗi để làm dịu đi bầu không khí căng thẳng vốn có. Kết quả, Chúng Huyền Thanh giành chiến thắng ở vòng thi đầu tiên. Bước sang vòng hai, Pông Chuẩn có màn “lội ngược dòng" ngoạn mục khi đưa ra đáp án đúng, giành chiến thắng trong tập 6 Siêu nhân mẹ.