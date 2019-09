Hoa hậu Giáng My: ‘Phải là người thông tuệ mới chọn sách đi tặng mọi người’

Ảnh: Tô Thanh Tân - Trang phục: La Peci

Hoa hậu Giáng My, Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Thùy Dung và ca sĩ Hoàng Thùy Linh nhận được nhiều tình cảm yêu mến khi vượt hàng trăm km từ sáng sớm tới tối khuya, đi qua những chuyến phà, những cung đường đầy ổ gà, ổ voi để đến giao lưu, tặng sinh viên, chiến sĩ hàng ngàn cuốn sách trong 5 đầu sách là Quốc gia khởi nghiệp, Khuyến học, Nghĩ giàu làm giàu, Đắc nhân tâm, Không bao giờ thất bại - Tất cả là thử thách do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn.

PGS-TS Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng Trường ĐH Tiền Giang, Thiếu tá Trương Quốc Toàn - Đồn Biên phòng Cửa Đại bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn hành trình đã đến và tặng những cuốn sách quý đổi đời.

Lần thứ 2 tham gia hành trình, Hoa hậu Giáng My hạnh phúc vì được góp phần mang ánh sáng tri thức phụng sự cộng đồng. Tại Trường ĐH Tiền Giang, Hoa hậu Giáng My chia sẻ về con đường dẫn đến thành công của mình chính là nhờ tính độc lập và ham đọc sách.

Dù sinh ra ở thời còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng từ năm 6 tuổi, Giáng My đã được được bố mẹ đưa vào nhạc viện sống và học tập. Chính điều đó đã dạy cho Giáng My độc lập cả trong suy nghĩ, hành động. “Tuy vậy, độc lập không có nghĩa là tách biệt mà chúng ta cần có tinh thần đoàn kết. Chiêm nghiệm của tôi là không ai có thể thành công nếu chỉ có một mình nhưng phải có tinh thần vươn lên trong tập thể. Từ nhỏ tôi được bố mẹ rèn kỹ năng này khi cho học các môn về kỹ năng sống như thêu thùa, may vá, nấu ăn, làm việc nhà… Nhờ đó, tôi có được tư duy sáng tạo và trong mọi hoàn cảnh đều nỗ lực làm tốt hơn”, Hoa hậu Đền Hùng nói.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có may mắn được học tất cả mọi thứ. Trong khi đó, sách chính là người bạn, người thầy vĩ đại luôn sẵn sàng ở bên và giải đáp mọi câu hỏi. Với Giáng My, sách dạy làm người thì Đắc nhân tâm là cuốn “tôi thấy tâm đắc nhất và nghĩ thanh niên Việt ai cũng nên đọc và nên tặng nhau, như cách mà Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đang làm, đó là tặng hàng triệu cuốn sách quý đổi đời cho mọi người”.

"Tôi nghĩ, phải là người thông tuệ mới lựa chọn được những cuốn sách quý để mang đi tặng mọi người. Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đã tâm huyết lựa chọn những cuốn sách này, như chìa khóa mở ra thành công nên khi được tặng sách, các bạn trẻ hãy đọc và trân quý nó”, Giáng My trò chuyện với sinh viên.

Trả lời câu hỏi của bạn Lê Chí Vị rằng, làm thế nào để khởi nghiệp mà gặp phải ít thất bại nhất có thể, Giáng My đưa ra lời khuyên: “Đầu tiên là phải đọc sách, đọc càng nhiều càng tốt, học kinh nghiệm từ thầy cô, bố mẹ, những người giỏi hơn và nếu thất bại thì không nản lòng mà coi đó là kinh nghiệm để nỗ lực phấn đấu giành được điều mình khát vọng có được”.

Với Hoàng Thùy Linh, nữ ca sĩ chia sẻ một trong những bí kíp có được như ngày hôm nay của mình là cô luôn học hỏi từ những người giỏi hơn. "Kết nối với người thành công, học hỏi từ họ là cách bạn đứng trên vai gã khổng lồ để rút ngắn con đường đến đến thành công. Đây cũng là những bài học có trong các cuốn sách mà Tập đoàn Trung Nguyên đã đem tặng khắp cả nước", Hoàng Thùy Linh nói.

Hoàng Thùy Linh tin rằng, trong cuộc đời này, ai biết chuẩn bị, biết lo xa là người sẽ thành công. “Hành trình tặng sách chính là hành động thể hiện sự chuẩn bị và lo xa cho vận mệnh đất nước. Nếu thanh niên Việt ai cũng biết nghĩ xa, ai cũng thành công sớm thì đất nước sẽ rút ngắn được bao nhiêu thời gian trở thành dân tộc dẫn đầu”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Trong buổi giao lưu, Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ về cách duy trì lửa nhiệt đam mê. Ngọc Hân cho rằng, mỗi người nên tự luôn tạo ra cho mình những thách thức và tăng dần lên, cộng với biết ứng dụng những bài học từ các tấm gương vĩ nhân trong sách thì sẽ biến được đam mê thành hiện thực.

Á hậu Thùy Dung từng là cô bé nhút nhát, tự ti, từng khủng hoảng vì việc học hành nhưng cô đã nỗ lực vượt lên chính mình khi đăng quang Hoa khôi Ngoại thương và sau đó là đạt danh hiệu Á hậu, làm MC. “Trên con đường đó, những cuốn sách đã giúp Dung rất nhiều. Những người thầy vĩ đại có trong sách đã khiến Dung có khát vọng trở thành người mà Dung muốn”, Á hậu nói.

Hành trình Từ Trái Tim có sự đồng hành của các hoa hậu, á hậu, người đẹp: Giáng My, Mai Phương Thúy, Thùy Dung, Ngọc Hân, Kỳ Duyên, Phạm Hương, Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy, Thu Ngân, Hà Kiều Anh, Ngô Thúy Hà, Hoàng Oanh, Hoàng My, Tú Anh, Hoàng Anh, Trương Thị May, Nguyễn Thị Loan, Huyền My, Thúy Vân, Lệ Hằng, Á hậu Thùy Dung, Thanh Tú, Mâu Thủy, Bùi Phương Nga, Thúy An, Hoàng Thùy, Lan Hương, Hồng Nhung, Đào Hà, Phùng Bảo Ngọc Vân, Kiều Vỹ, Vũ Cẩm Nhung, Ngọc Trân, Giao Linh, Thùy Tiên, Thủy Tiên,… và cá ca sĩ, diễn viên: Mỹ Linh, Hoàng Thùy Linh, Uyên Linh, Minh Hằng, Ái Phương, Lương Thanh, Bảo Thanh, Thu Quỳnh,…

Năm 2020, Hành trình Từ Trái Tim sẽ tiếp tục mở rộng trao tặng hơn 100 đầu sách trong “Tủ sách nền tảng đổi đời” thuộc 12 lĩnh vực căn cốt nhất do Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách, hàng ngàn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất của nhân loại. “Tủ sách nền tảng đổi đời” sẽ được trang bị đến hàng chục ngàn thư viện, nhà văn hóa và hàng triệu hộ gia đình ở 63 tỉnh thành trên cả nước. Đặc biệt, hành sẽ đến với quân và dân trên các cụm đảo miền Trung, quần đảo Trường Sa.