Hoa hậu Hà Kiều Anh: ‘Điều quý giá nhất trên đời là tri thức'

Hành trình tiếp tục có sự đồng hành của Hoa hậu Hà Kiều Anh, Á hậu Trương Thị May, Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi và ca sĩ Minh Hằng trao tặng những cuốn sách quý đổi đời đến các bạn trẻ Trường ĐH Tây Đô, ĐH Nam Cần Thơ và Thư viện Cần Thơ.

Trên mảnh đất Tây Đô, những cuốn sách quý “Đắc nhân tâm”, “Khuyến học”, “Nghĩ giàu làm giàu”, “Không bao giờ thất bại, tất cả là thử thách”, “Quốc gia khởi nghiệp” đã được trao tặng tận tay cho thầy và trò Trường ĐH Tây Đô. Hàng trăm sinh viên của trường đã đến từ rất sớm, hội trường không còn chỗ trống, những câu chuyện truyền cảm hứng của các vị khách mời khiến không khí của buổi giao lưu vô cùng náo nhiệt và hào hứng.

Hoa hậu Hà Kiều Anh cho biết đã ngưỡng mộ hành trình từ nhiều năm trước bởi những thông điệp ý nghĩa mà Trung Nguyên và Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đem đến cho thế hệ thanh niên Việt Nam: “Đây là lần đầu tiên Hà Kiều Anh được đồng hành cùng với Hành trình. Nếu để nói cảm xúc ngay lúc này thì chỉ có thể nói là tự hào, tự hào vì có cơ hội là một trong những khách mời truyền lửa cho các bạn sinh viên đang chập chững bước vào đời. Hà Kiều Anh đã đọc hết 5 cuốn sách và tâm đắc nhất là cuốn “Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách”. Ngay từ tựa đề cuốn sách đã là câu động viên nhân văn và ý nghĩa đối vối với thế hệ trẻ. Cuộc đời Kiều Anh đã trải qua quá nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, cuộc sống nhưng chưa bao giờ Hà Kiều Anh bỏ cuộc. Hy vọng các bạn trẻ cũng vậy, thất bại thì chiến đấu với thất bại, luôn không ngừng nỗ lực và cố gắng để cống hiến sức mình cho sự phát triển của bản thân và đất nước”, cô vui vẻ chia sẻ.

Hoa hậu Hà Kiều Anh đăng quang ngôi vị hoa hậu cách đây 27 năm, là một doanh nhân thành đạt, diễn viên, người mẫu được nhiều người nể trọng… Ít ai biết để có được thành công như hiện tại, Hà Kiều Anh đã từng nếm trải nhiều cú ngã trong cuộc đời, nhưng cô đã đứng lên, bản lĩnh, vững chãi đối mặt với những điều không như ý đó. Đối với Hà Kiều Anh, điều quý giá nhất trên đời là tri thức, mà tri thức bắt nguồn từ sách. Từ nhỏ Hà Kiều Anh đã đam mê đọc sách và từng làm rất nhiều nghề từ may vá, cuốn thuốc lá, làm nhang… để có tiền mua sách. Những kiến thức trong sách vô cùng quý giá đã giúp Kiều Anh đứng dậy trước những biến cố của cuộc đời.

Con đường Hà Kiều Anh chọn không hề bằng phẳng chút nào, cô cũng nhắn nhủ đến các bạn sinh viên: “Sau mỗi thất bại sẽ luôn có một con đường sáng để đi, chỉ cần bạn cố gắng và đừng nản chí, hãy nhanh nhạy tự tạo và nắm bắt lấy cơ hội cho bản thân”.

Ca sĩ Minh Hằng cũng gửi gắm rất nhiều tình cảm cho lần đầu tham gia hành trình: “Thật sự khâm phục trước sự lao động hăng say không mệt mỏi của các anh chị trong đoàn Hành trình Từ Trái Tim. Chặng đường đi quá gian nan và vất vả nhưng nụ cười của các anh chị trong đoàn vẫn luôn nở thật tươi. Các bạn trẻ hãy thật trân trọng khi nhận 5 cuốn sách quý này vì đó không chỉ là tri thức mà còn là tình cảm chân thành của Tập đoàn Trung Nguyên gửi gắm đến cho các bạn.” Nữ ca sĩ cũng chia sẻ về sách: “Bản thân Hằng là người khá nhút nhát, khi tiếp xúc với người lạ thì chữ nghĩa ‘bắn’ loạn xạ, không thể diễn đạt những điều mình muốn nói, nhưng từ khi đọc sách, Minh Hằng không chỉ cải thiện khả năng ngôn từ mà còn có cơ hội trau dồi kiến thức bổ ích giúp mình tự tin giao tiếp và dễ đạt thành công hơn trước”.

Ca sĩ Minh Hằng đã khiến cho buổi giao lưu trở nên thú vị, bởi cách nói chuyện gần gũi với các bạn sinh viên, đây cũng là lần đầu tiên cô tiết lộ về bản thân mình nhiều đến thế: “Từ nhỏ Minh Hằng không mê sách mà chỉ mê hát, nhảy và múa. Mãi sau này khi Hằng bước chân vào con đường nghệ thuật, lần đầu tiên được phỏng vấn, được tiếp xúc với truyền thông, nhưng Hằng không thể diễn đạt được những gì mình nghĩ trong đầu. Đó là cảm giác thất bại đầu tiên trong cuộc đời, tự hỏi tại sao cũng là người được ăn học, nhưng không thể diễn đạt hết những gì con tim mình muốn nói ra. Hằng nhận ra mình cần học hỏi thêm, đọc cuốn sách sẽ mở ra nhiều thế giới và chỉ có kiến thức mới khiến chúng ta đến gần nhau”, cô cho hay.

Minh Hằng cũng chia sẻ thêm: “Cuộc đời của con người như một cuốn sách, mỗi cuộc đời đều có những nốt thăng trầm và mỗi khi lật sang một trang mới, cuộc đời chúng ta đã là một bước ngoặt mới. Sách ra giúp Hằng nhận ra những thất bại của mình cũng nhỏ như một hạt cát và mình hoàn toàn có thể đứng dậy sau vấp ngã”. Với lịch làm việc dày đặc, Minh Hằng vẫn dành thời gian để đi học tiếng Anh vào mỗi buổi sáng. Nhiều lúc cô tự trách mình, tại sao đến 30 tuổi mới bắt đầu học ngoại ngữ, có khi học sớm hơn thì bây giờ mình đã khác. Cuối cùng, Minh Hằng nhắn nhủ đến các bạn trẻ rằng: “Không bao giờ là quá trễ cho việc học hành, mọi thứ đều có thể như ý muốn khi chúng ta có thể giác ngộ, Mỗi lần thử một cái gì mới chắc chắn chúng ta sẽ sai, ngã tất nhiên sẽ đau, nhưng quan trọng bạn phải biết đứng dậy, làm lại từ đầu thì thành công sẽ đến vào một ngày không xa”.

Là người tham gia rất nhiều Hành trình, cảm xúc Á hậu Trương Thị May vẫn háo hức: “Hạnh phúc và tự hào là hai cảm xúc khi May được tham gia cùng Hành trình Từ Trái Tim. Cám ơn Tập đoàn Trung Nguyên và Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đã bỏ ra nhiều tâm huyết trao tặng sách cho các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa ĐBSCL. Và trong buổi giao lưu ngày hôm nay, May mong rằng mình có thể truyền được thông điệp ý nghĩa đến với các bạn sinh viên. Hãy cầm trên tay những cuốn sách này, bình tâm đọc thật kỹ và ứng dụng tất cả những bài học trong sách, để thấy cuộc đời khi chạm đến những ước mơ, thành công trong tương lai sẽ nằm trong tay của các bạn”.

Rất mong chờ và hạnh phúc, Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi đã từng đồng hành với chương trình, đặc biệt hôm nay có mặt tại ngôi trường mà Vi đang học thạc sĩ, cô không quên nhắn nhủ với đàn em của mình rằng: “Cuộc đời của mỗi chúng ta sẽ có những lúc chênh vênh, các bạn không nên bỏ cuộc, hãy suy nghĩ rằng xung quanh vẫn còn rất nhiều người yêu thương và lo lắng cho mình, hãy dành thời gian xác định mục tiêu của mình, dành thời gian để trải nghiệm, đọc sách, biết đâu chúng ta lại tìm được một con đường cho tương lai tốt đẹp hơn”.

Cũng trong buổi giao lưu cô cũng có những chia sẻ thú vị về sách: “Trong một thế giới thay đổi từng ngày như hiện nay, muốn thành công chúng ta phải có kỹ năng và kiến thức. Tri thức giúp bạn trưởng thành, nhìn nhận được nhiều góc cạnh khác nhau của cuộc sống. Và muốn có tri thức thì các bạn phải chăm đọc sách. 5 cuốn sách mà Hành trình Từ Trái Tim trao tặng chính là tri thức quý báu mà bạn sinh viên nào cũng nên đọc qua”.

Nguyễn Quang Thoại - sinh viên năm cuối Trường ĐH Tây Đô cho hay: “Em là sinh viên năm cuối và sắp khởi nghiệp nên rất cần những cuốn sách quý này. Mỗi cuốn sách là một "la bàn" và "bản đồ" cần thiết cho bất cứ ai muốn bắt tay vào lập nghiệp. Em rất cám ơn Tập đoàn Trung Nguyên và Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đã xây dựng một chương trình nhân văn và ý nghĩa thế này”.

Chia tay các bạn sinh viên Trường ĐH Tây Đô, chiều cùng ngày Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục trao tặng những cuốn sách quý đổi đời cho các bạn thanh niên tại Thư viện TP.Cần Thơ. Đón đoàn, bà Phan Thị Thùy Giang - Giám đốc Thư viện TP.Cần Thơ xúc động chia sẻ: “Theo dõi những clip hoạt động của Hành trình, bản thân tôi rất xúc động vì ý nghĩa to lớn của Hành trình mang đến cho thế hệ trẻ và có sự đồng cảm khi nhìn thấy hình ảnh của các thành viên trong đoàn cũng giống như hình ảnh cán bộ thư viện rong ruổi trên các con kênh rạch để mang sách đến người dân. Trao tặng sách cũng chính là sứ mạng của Thư viện TP.Cần Thơ. Rất vui mừng và cảm ơn Tập đoàn Trung Nguyên nhiều năm nay đã góp phần phát triển văn hóa đọc, mang nguồn tri thức quý đến khắp mọi miền đất nước. Những cuốn sách mà chương trình trao tặng sẽ giúp cho bạn đọc Thư viện TP.Cần Thơ có thêm kiến thức bổ ích để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Di chuyển trong cơn mưa nặng hạt, Hành trình tiếp tục cùng Hoa hậu Hà Kiều Anh, Á hậu Trương Thị May, Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi và ca sĩ Minh Hằng trao tặng những cuốn sách quý đến các bạn sinh viên, thanh niên Trường ĐH Nam Sài Gòn - điểm đến cuối để khép lại Hành trình mang ánh sáng tri thức đến thanh niên vùng sâu - vùng xa miền Đông và vùng sông rạch ĐBSCL.

Tại đây, hàng trăm bạn sinh viên đã đội mưa đón đoàn đã để lại những cảm xúc đặc biệt cho đoàn Hành trình. Các bạn trẻ Trường ĐH Nam Cần Thơ rất phấn kích bởi những chia sẻ và câu chuyện thành công của các vị khách mời.

Bạn Phan Tuyết Nga, Khoa ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Nam Cần Thơ rất tự hào vì trường là điểm khép lại một Hành trình đầy ý nghĩa cho thế hệ thanh niên Việt Nam: “Em cảm thấy thật may mắn khi có mặt tại đây, được lắng nghe những câu chuyện thành công từ các danh vĩ nhân và các khách mời đều đi lên từ những khó khăn, thách thức như tiếp thêm sức mạnh cho em. Với những cuốn sách quý mà Trung Nguyên tặng sẽ giúp em vỡ ra được nhiều điều, là hành trang tri thức để em chinh phục những tầm cao mới”.

Hành trình Từ Trái Tim vùng sâu - vùng xa miền Đông và vùng sông rạch ĐBSCL đã chính thức kép lại. Với 17 ngày, băng rừng, vượt sông, di chuyển trên những cung đường hiểm trở để mang đến những cuốn sách quý cho học sinh, sinh viên, thanh niên, chiến sĩ, người dân ở những vùng xa xôi nhất. Trong suốt chặng đường đã qua Hành trình đã nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của nhiều cá nhân, tổ chức, nhân vật ảnh hưởng… như tiếp thêm sức mạnh để hoàn thành sứ mệnh mang ánh sáng tri thức phụng sự cộng đồng.

Năm 2020, Hành trình Từ Trái Tim sẽ tiếp tục mở rộng trao tặng hơn 100 đầu sách trong “Tủ sách nền tảng đổi đời” thuộc 12 lĩnh vực căn cốt nhất do Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách, hàng ngàn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất của nhân loại. “Tủ sách nền tảng đổi đời” sẽ được trang bị đến hàng chục ngàn thư viện, nhà văn hóa và hàng triệu hộ gia đình ở 63 tỉnh thành trên cả nước. Đặc biệt, hành sẽ đến với quân và dân trên các cụm đảo miền Trung, quần đảo Trường Sa.