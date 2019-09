Hoa hậu Hà Kiều Anh: ‘Sách quý dạy nghĩ tích cực, sống năng lượng’

Hoa hậu Hà Kiều Anh, Á hậu Trương Thị May, Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi và ca sĩ Minh Hằng đã chia sẻ những câu chuyện thành công của bản thân và tặng sinh viên, nhà trường hàng ngàn cuốn sách trong 5 đầu sách là Quốc gia khởi nghiệp, Khuyến học, Nghĩ giàu làm giàu, Đắc nhân tâm, Không bao giờ thất bại - Tất cả là thử thách do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn.

Ca sĩ Minh Hằng bày tỏ, đây là thời gian quý báu bởi lần đầu tiên cô được chia sẻ với các bạn trẻ về sách. Minh Hằng kể, từ bé cô mê hát, múa, nhảy, sau này làm nghệ thuật, lần đầu tiên được phỏng vấn nhưng cô không biết trả lời thế nào. “Hằng không thể diễn đạt được những gì trái tim muốn nói. Sau đó, người quản lý tặng cho Hằng một cuốn sách và bảo đọc rồi tập nói ra những gì mình muốn. Từ đó, sách đã mở ra cho Hằng một thế giới mới để giờ đây, Hằng có kiến thức để nói chuyện, để áp dụng vào công việc, từng bước trở thành người mà Hằng muốn”, nữ ca sĩ nói.

Ảnh: Tô Thanh Tân

Hành trình từ Trái tim có sự đồng hành của các hoa hậu, á hậu, người đẹp: Giáng My, Mai Phương Thúy, Thùy Dung, Ngọc Hân, Kỳ Duyên, Phạm Hương, Đỗ Mỹ Linh, Hương Giang, Tiểu Vy, Thu Ngân, Hà Kiều Anh, Ngô Thúy Hà, Hoàng Oanh, Hoàng My, Tú Anh, Hoàng Anh, Trương Thị May, Nguyễn Thị Loan, Huyền My, Thúy Vân, Lệ Hằng, Á hậu Thùy Dung, Thanh Tú, Mâu Thủy, Bùi Phương Nga, Thúy An, Hoàng Thùy, Lan Hương, Hồng Nhung, Đào Hà, Phùng Bảo Ngọc Vân, Kiều Vỹ, Vũ Cẩm Nhung, Ngọc Trân, Giao Linh, Thùy Tiên, Thủy Tiên,… và cá ca sĩ, diễn viên: Mỹ Linh, Hoàng Thùy Linh, Uyên Linh, Minh Hằng, Ái Phương, Lương Thanh, Bảo Thanh, Thu Quỳnh,…