Hen là một cô gái ấn tượng

Có thể nói xuất phát điểm của cô ấy không nổi bật như các thí sinh khác, cũng không được truyền thông săn đón, nhưng sau 3 tháng rèn luyện và luôn nỗ lực phấn đấu, cô đã thể hiện và chứng minh rằng không có gì không thể làm được nếu bạn có một lòng quyết tâm cao độ. Cô có khung xương đẹp và vòng eo quá lý tưởng. Làn da nâu khỏe mạnh cũng giúp cô rất nổi bật. Cùng với những bước catwalk điêu luyện mà Hen đã có kinh nghiệm từ khi còn là thí sinh Vietnam’s Next Top Model. Đây là những lý do giúp cô ấy đạt được thêm giải thưởng phụ Người đẹp biển. Điều mà tôi cùng mọi người đánh giá cao còn là tính cách chân thật, hòa đồng với bạn bè cùng dự án giúp đỡ cộng đồng, nâng cao tri thức cho người dân và trẻ em Ê đê của Hen. Ngoài ra, Hen còn là sự lựa chọn mới lạ cho một gương mặt đại diện Hoa hậu Hoàn vũ VN tại đấu trường quốc tế và tôi tin cái đẹp Việt đã có thể hòa nhập cùng thế giới. Có thể nói xuất phát điểm của cô ấy không nổi bật như các thí sinh khác, cũng không được truyền thông săn đón, nhưng sau 3 tháng rèn luyện và luôn nỗ lực phấn đấu, cô đã thể hiện và chứng minh rằng không có gì không thể làm được nếu bạn có một lòng quyết tâm cao độ. Cô có khung xương đẹp và vòng eo quá lý tưởng. Làn da nâu khỏe mạnh cũng giúp cô rất nổi bật. Cùng với những bước catwalk điêu luyện mà Hen đã có kinh nghiệm từ khi còn là thí sinh Vietnam’s Next Top Model. Đây là những lý do giúp cô ấy đạt được thêm giải thưởng phụ Người đẹp biển. Điều mà tôi cùng mọi người đánh giá cao còn là tính cách chân thật, hòa đồng với bạn bè cùng dự án giúp đỡ cộng đồng, nâng cao tri thức cho người dân và trẻ em Ê đê của Hen. Ngoài ra, Hen còn là sự lựa chọn mới lạ cho một gương mặt đại diện Hoa hậu Hoàn vũ VN tại đấu trường quốc tế và tôi tin cái đẹp Việt đã có thể hòa nhập cùng thế giới. Nhà thiết kế Thuận Việt (thành viên ban giám khảo vòng chung kết Hoa hậu Hoàn vũ VN 2017) Không bao giờ bỏ cuộc khi gặp khó khăn, thử thách Tôi thích Hen ở điểm bạn ấy không bao giờ bỏ cuộc khi gặp khó khăn hay thử thách. Thay vì phàn nàn hoặc chán nản, Hen luôn tìm ra cách để vượt qua và xử lý vấn đề. Hen luôn tràn đầy năng lượng. Bạn ấy tỏa sáng bằng thần thái và tác phong chuyên nghiệp. Tôi đã ấn tượng với Hen từ những ngày đầu bạn ấy tham gia vòng sơ khảo. Sự tự tin, chân thành của Hen khiến tôi thấy đặc biệt và khác lạ so với những cô gái khác. Ngoài ra, câu chuyện truyền cảm hứng của Hen cũng là điều làm tôi phải chú ý và cảm động. Hen là cô gái dân tộc Ê đê đã vượt qua nhiều rào cản, định kiến, đấu tranh để theo đuổi ước mơ của mình. Tôi tin rằng câu chuyện của Hen là hình mẫu lý tưởng cho các cô gái trẻ hiện đại sống có ước mơ hơn, tự tin làm chủ cuộc đời mình. Hoa hậu không phải chỉ có nhan sắc mà còn cần có tấm lòng biết yêu thương, chia sẻ với mọi người.

