Hoa hậu Hương Giang: ‘Người có chí cả vĩ đại mới tặng sách quý cho mọi người’

Hoa hậu Hương Giang, Á hậu Hoàng My, Á hậu Mâu Thủy và ca sĩ Uyên Linh đã cùng ê kíp vượt hàng trăm km trên ghe thuyền vùng rừng ngập mặn U Minh Hạ và cả những cung đường nguy hiểm với sình lầy, ổ gà, ổ voi để đến giao lưu, tặng học sinh, sinh viên và người dân hàng ngàn cuốn sách trong 5 đầu sách là Quốc gia khởi nghiệp, Khuyến học, Nghĩ giàu làm giàu, Đắc nhân tâm, Không bao giờ thất bại - Tất cả là thử thách do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn. Các thầy cô giáo đại diện 3 trường bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn hành trình đã mang đến những cuốn sách quý đổi đời.

Uyên Linh cho biết, để có được thành công, cô đã học hỏi rất nhiều từ các cuốn sách và “Linh khuyên các bạn nên chơi với những người ham đọc sách bởi đó sẽ là người hiểu biết và bao dung. Những cuốn sách quý không chỉ truyền tri thức mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, dạy chúng ta cách sống, cách làm người”.

Để có được thành công ngày hôm nay, Á hậu Hoàng My cũng từng trải qua nhiều thất bại, thử thách. Nhưng My luôn tự nhủ hãy bình tĩnh. Nhờ gia đình, những bậc tiền bối, bạn bè và nhờ cả những cuốn sách, cô đã vượt qua. Tham gia Hành trình từ Trái tim cũng truyền cho Hoàng My cảm hứng và cô đang lên kế hoạch cho một dự án về đọc sách.

Hành trình từ Trái tim có sự đồng hành của các hoa hậu, á hậu, người đẹp: Giáng My, Mai Phương Thúy, Thùy Dung, Ngọc Hân, Kỳ Duyên, Phạm Hương, Đỗ Mỹ Linh, Hương Giang, Tiểu Vy, Thu Ngân, Hà Kiều Anh, Ngô Thúy Hà, Hoàng Oanh, Hoàng My, Tú Anh, Hoàng Anh, Trương Thị May, Nguyễn Thị Loan, Huyền My, Thúy Vân, Lệ Hằng, Á hậu Thùy Dung, Thanh Tú, Mâu Thủy, Bùi Phương Nga, Thúy An, Hoàng Thùy, Lan Hương, Hồng Nhung, Đào Hà, Phùng Bảo Ngọc Vân, Kiều Vỹ, Vũ Cẩm Nhung, Ngọc Trân, Giao Linh, Thùy Tiên, Thủy Tiên,… và các ca sĩ, diễn viên: Mỹ Linh, Hoàng Thùy Linh, Uyên Linh, Minh Hằng, Ái Phương, Lương Thanh, Bảo Thanh, Thu Quỳnh,…