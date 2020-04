Hoa hậu Kỳ Duyên khoe ảnh thời cấp 3 với gương mặt tròn trịa khác xa hiện tại

Trên Instagram cá nhân, Hoa hậu Kỳ Duyên đăng tải hình ảnh của mình những năm học cấp 3. Trong ảnh, Hoa hậu Việt Nam 2014 cột tóc đuôi ngựa để lộ trán cao, mặc đồ thể thao đơn giản. Tuy nhiên điều gây chú ý nhất là gương mặt tròn trịa của người đẹp sinh năm 1996. Dù các đường nét trên khuôn mặt vẫn ưa nhìn nhưng không được sắc sảo, ấn tượng như bây giờ. Có thể thấy, so với thời điểm trước đó, nàng hậu đã "dậy thì thành công" trở nên xinh đẹp và sang chảnh hơn hẳn.

Bên cạnh đó, Kỳ Duyên còn thích thú khi khoe thành tích mình từng đạt được khi còn học cấp 3. Người đẹp cho biết cô từng đạt huy chương vàng môn cầu lông cấp tỉnh 3 năm liên tiếp từ lớp 10 đến lớp 12. Kỳ Duyên chia sẻ hiện tại cô cũng đang muốn chơi lại bộ môn này nhưng phải đợi vì đang trong thời kỳ dịch bệnh. Hình ảnh mà người đẹp đăng tải nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho thành tích thể thao mà Kỳ Duyên từng đạt được cũng như những lời nhận xét dành cho nhan sắc nàng hậu. Người hâm mộ cho rằng trước đây Kỳ Duyên trông dễ thương, xinh xắn còn hiện tại đã "lột xác" trở nên sắc sảo và xinh đẹp hơn rất nhiều.

Đến năm 2018, Kỳ Duyên một lần nữa gây xôn xao khi xác nhận "dao kéo" vòng một. Dù vậy, cô vẫn khẳng định chỉ can thiệp vòng một nhưng không hề chỉnh sửa những bộ phận khác trên cơ thể. Về những đường nét trên gương mặt có phần khác lạ, người đẹp cho biết đó là do cô sử dụng nhiều biện pháp làm đẹp khác nhau nhưng khẳng định không hề dao kéo hay chỉnh sửa. "Trải qua từng năm thì gương mặt của người ta cũng phải khác đi. Có thể cách đây 1 - 2 năm, tôi rất ngô nghê trong việc tạo dáng để chụp ảnh. Bởi thế, sự thay đổi có thể do thần thái nữa. Và so với lúc mới đăng quang, tôi đã giảm được một số cân nên đó cũng là nguyên nhân cho những khác biệt này", người đẹp chia sẻ trong lần trả lời báo chí tháng 4 .2018.