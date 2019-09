Hoa hậu Mai Phương Thúy: ‘Người tặng sách quý muốn thanh niên Việt có khát vọng lớn’

Ảnh: Tô Thanh Tân - Trang phục: Sohee

Hoa hậu Mai Phương Thúy, Hoa hậu Thùy Dung, Á hậu Tú Anh và ca sĩ Hải Yến giao lưu, tặng học sinh, sinh viên hàng ngàn cuốn sách trong 5 đầu sách là: Quốc gia khởi nghiệp, Khuyến học, Nghĩ giàu làm giàu, Đắc nhân tâm, Không bao giờ thất bại - Tất cả là thử thách do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn.

Hoa hậu Mai Phương Thúy cho biết đã ngưỡng mộ hành trình từ nhiều năm trước bởi những ý nghĩa mà hành trình mang lại cho thanh niên Việt. 13 năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2006 khi mới 18 tuổi, Mai Phương Thúy vẫn luôn là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng khi là người đẹp đa tài, đa năng ở nhiều lĩnh vực như đóng phim, làm MC, người mẫu. Hiện cô còn là nhà đầu tư thành công ở lĩnh vực bất động sản và chứng khoán. Mai Phương Thúy chia sẻ, lý do cô chinh chiến ở mọi lĩnh vực là do luôn tò mò và không sợ thử thách, khó khăn.

Khi được các bạn sinh viên xin lời khuyên về con đường khởi nghiệp, Mai Phương Thúy nói: “Hãy cứ làm những gì mà trái tim mình mách bảo, dù có điên rồ đến đâu, chỉ cần đó là điều chúng ta đam mê thì đó là con đường ta sẽ đi sau này”. Hoa hậu cũng nhấn mạnh, một trong những bí quyết thành công của cô đến từ việc đọc sách. “Thúy đã đọc trọn vẹn 5 cuốn sách quý mà Trung Nguyên đang trao tặng các bạn trẻ và đặc biệt yêu thích cuốn Không bao giờ thất bại - Tất cả là thử thách. Đây cũng là những cuốn sách mà người tặng muốn khơi gợi ở thanh niên Việt khát vọng lớn, dám bước ra khỏi vùng an toàn và đối mặt với thất bại để có thành công”, Mai Phương Thúy chia sẻ.

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2008, từng là ứng viên sáng giá hàng đầu cho các cuộc thi sắc đẹp quốc tế nhưng có những khoảng thời gian Thùy Dung bị bế tắc trong cuộc sống khi mọi hành động, lời nói của cô đều gây chú ý, trở thành câu chuyện của mọi người. Vượt qua tất cả, sau 11 năm, Thùy Dung đã trở thành một doanh nhân thành đạt, có cơ ngơi ở Mỹ. Trước câu hỏi của sinh viên, làm thế nào để có nghị lực vươn lên, Thùy Dung cho biết: “Dung luôn làm theo những gì trái tim mách bảo. Khi làm việc gì thấy tim đập nhanh hơn, vui và hạnh phúc hơn thì Dung quyết tâm theo đuổi việc đó. Đặc biệt, các bạn hãy đọc Đắc nhân tâm, cuốn sách dạy làm người, dạy cách để vượt qua tổn thương, mang lại sức mạnh để người đọc có thể trở thành cá chép hóa rồng".

Trong buổi giao lưu, Á hậu Tú Anh cho biết đã tham gia hành trình từ nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên được đến giao lưu và tặng sách học sinh, sinh viên Đồng Tháp. Chia sẻ với các bạn trẻ, Tú Anh kể, dù cô là “tiểu thư” trong mắt bố mẹ, nhưng ngay từ khi còn học cấp 1, lúc nào cũng trong tâm thế phải có thành tích tốt nhất để bố mẹ hài lòng. Tấm gương mà Tú Anh noi theo là các danh vĩ nhân trong sách quý, trong đó có Chủ tịch Tập đoàn Hyundai, người đã bản lĩnh vượt qua nghèo đói, khó khăn để thực hiện ước mơ, hoài bão. “Mỗi khi gặp thử thách, Tú Anh đều nghĩ, có những người xuất phát điểm thấp hơn mà họ thành công thì tại sao mình không vượt qua được chút khó khăn này”, Tú Anh nói.

Hải Yến Idol nhận được nhiều sự quan tâm vì câu chuyện từng là vận động viên taekwondo, giành nhiều huy chương nhưng vì bị chấn thương nên phải giải nghệ. Cú sốc từng khiến Hải Yến tăng cân không kiểm soát (80 kg) và làm cô khó khăn khi bước vào con đường ca hát. Nhưng vì khát khao mãnh liệt và nhờ đọc cuốn Đắc nhân tâm, cô biết xác định hình ảnh tương lai, thực hiện từng bước để có được thành công như bây giờ. Nữ ca sĩ cho biết rất vinh dự khi được mời tham gia “Hành trình Từ Trái Tim” bởi được chia sẻ về những cuốn sách quý cho các bạn trẻ trên con đường khởi nghiệp.

Hành trình Từ Trái Tim có sự đồng hành của các hoa hậu, á hậu, người đẹp: Giáng My, Mai Phương Thúy, Thùy Dung, Ngọc Hân, Kỳ Duyên, Phạm Hương, Đỗ Mỹ Linh, Hương Giang, Tiểu Vy, Thu Ngân, Hà Kiều Anh, Ngô Thúy Hà, Hoàng Oanh, Hoàng My, Tú Anh, Hoàng Anh, Trương Thị May, Nguyễn Thị Loan, Huyền My, Thúy Vân, Lệ Hằng, Á hậu Thùy Dung, Thanh Tú, Mâu Thủy, Bùi Phương Nga, Thúy An, Hoàng Thùy, Lan Hương, Hồng Nhung, Đào Hà, Phùng Bảo Ngọc Vân, Kiều Vỹ, Vũ Cẩm Nhung, Ngọc Trân, Giao Linh, Thùy Tiên, Thủy Tiên,… và các ca sĩ, diễn viên: Mỹ Linh, Hoàng Thùy Linh, Uyên Linh, Minh Hằng, Ái Phương, Lương Thanh, Bảo Thanh, Thu Quỳnh,…

Năm 2020, Hành trình Từ Trái Tim sẽ tiếp tục mở rộng trao tặng hơn 100 đầu sách trong “Tủ sách nền tảng đổi đời” thuộc 12 lĩnh vực căn cốt nhất do Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách, hàng ngàn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất của nhân loại. “Tủ sách nền tảng đổi đời” sẽ được trang bị đến hàng chục ngàn thư viện, nhà văn hóa và hàng triệu hộ gia đình ở 63 tỉnh thành trên cả nước. Đặc biệt, Hành trình sẽ đến với quân và dân trên các cụm đảo miền Trung, quần đảo Trường Sa.