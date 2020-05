Hoa hậu Phan Thị Mơ thảo luận phát triển du lịch Việt Nam sau dịch Covid-19

Sau khi đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018, Phan Thị Mơ liên tục được nhiều chương trình, sự kiện văn hóa du lịch mời làm đại sứ. Bản thân người đẹp Tiền Giang tự hào khi thường xuyên đồng hành cùng các đơn vị ban ngành địa phương trong những hoạt động về du lịch.

Mới đây, Phan Thị Mơ tham dự sự kiện khai mạc diễn đàn du lịch Ấn tượng Việt Nam và trở thành đại sứ đặc biệt của chương trình. Cô cùng các khách mời thảo luận, giao lưu về chủ đề kích cầu ngành du lịch trong nước sau thời gian phòng chống dịch Covid-19 , nhất là ở tỉnh Quảng Nam. Được biết với tên gọi Cảm ơn - Thank you, tỉnh Quảng Nam ra mắt gói kích cầu sử dụng du lịch cảm ơn y bác sĩ đã tham gia tuyến đầu chống dịch Covid -19.

Diện đầm trắng hở vai trần, Hoa hậu Phan Thị Mơ khoe nhan sắc quyến rũ Ảnh: Panda Dương

Chia sẻ tại diễn đàn, Hoa hậu Phan Thị Mơ cho biết: “Mỗi lần tới Hội An, tôi có ấn tượng đặc biệt, dường như Hội An là một thế giới khác giữa nhịp sống sôi động của đất nước. Dù vậy, tôi nhận thấy có những trở ngại của Hội An, đó là việc hầu như mọi người chưa biết nhiều tới các địa điểm tham quan đầy hấp dẫn bên ngoài phố cổ. Đó là các làng nghề thủ công, làng chài, làng quê… Làm sao Hội An phải quảng bá để mọi người đều có thể tận hưởng hết những vẻ đẹp ấy”. Đồng thời cô cũng bày tỏ hy vọng ngành du lịch tỉnh Quảng Nam và cả nước sẽ sớm khởi sắc trở lại sau dịch Covid-19.

Người đẹp chạnh lòng khi ngành du lịch Quảng Nam đã bị sụt giảm nghiêm trọng về lượng khách cũng như doanh thu. Trước tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, tỉnh đã có sự chỉ đạo sớm hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch phục hồi, phát triển du lịch sau dịch Covid-19. Cô bày tỏ tự hào khi du lịch miền Trung đã gắng vượt qua khó khăn, tận dụng sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng du lịch mới, khách du lịch đi theo nhóm nhỏ, gia đình chất lượng cao, đảm bảo độ an toàn.

Dù bận rộn với nhiều kế hoạch, nhưng chân dài sinh năm 1990 vẫn tích cực tham gia các công tác xã hội. Hồi đầu tháng 5.2020, cô đã đến thăm trụ sở Bộ Tư Lệnh Bộ đội biên phòng TP.HCM và gửi tặng trang thiết bị bảo hộ cho các chiến sĩ biên phòng canh gác ở cửa khẩu.