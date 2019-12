Hoa hậu Tiểu Vy quyến rũ với đầm xuyên thấu, xẻ cao nổi bật

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy với nhan sắc nổi bật luôn là gương mặt được fan beauty quan tâm và nhắc đến thường xuyên. Đến thời điểm hiện tại, hoa hậu gốc Quảng Nam vẫn chứng minh được độ hot của mình khi liên tục xuất hiện tại các sự kiện với vai trò đa dạng.

Đặc biệt, đêm 26.12 Tiểu Vy đã xuất sắc nhận giải thưởng Best Face of the year (Gương mặt hoàn hảo nhất năm) trong sự kiện do một tạp chí thời trang tổ chức. Sở hữu những đường nét thanh tú trên gương mặt cùng sự biến hóa phong cách đa dạng đã giúp cô tạo nên hình ảnh quyến rũ đầy khác biệt. Chính vì vậy mà trong suốt thời gian qua, người đẹp 19 tuổi vẫn luôn nhận được sự quan tâm và yêu mến từ cộng đồng nhan sắc Việt Nam. Cô bày tỏ sự vui mừng và biết ơn đến toàn bộ những tình cảm mà khán giả vẫn dành cho cô bao lâu nay.

Hơn một năm kể từ khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 kết thúc, Hoa hậu Trần Tiểu Vy dần lột xác với hình ảnh gợi cảm. Nhan sắc cô được khen ngày càng xinh đẹp Ảnh: Quang Đức

Tiểu Vy thường xuyên xuất hiện ở sự kiện với hình tượng sexy. Cô ưa chuộng phom dáng trang phục ôm sát, cắt xẻ táo bạo hoặc cúp ngực nhằm khoe khéo vòng một quyến rũ Ảnh: Quang Đức Tại sự kiện, Tiểu Vy cùng chuyên gia trang điểm Tùng Châu, diễn viên Trương Ngọc Ánh và hai đại diện của ban tổ chức đảm nhận trọng trách ban cố vấn cũng như ban giám khảo trong giải thưởng Elle Beauty Awards năm nay. Cô đến tham dự sự kiện với tâm thế vô cùng háo hức và chờ đón kết quả về những cái tên sẽ được nhận loạt giải thưởng danh giá.