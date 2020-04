Hoa hậu Tiểu Vy trao 1 tấn gạo cho người dân nghèo

Diễn viên Huỳnh Phương gây chú ý khi đăng đàn than thở chuyện chủ nhà không hạ giá mùa dịch Covid-19 . Dòng chia sẻ của anh nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

The others, phim kinh dị về người mẹ trẻ do Nicole Kidman đóng được làm lại sau gần 20 năm trình làng khán giả.