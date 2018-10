Hoa hậu Tiểu Vy xinh đẹp trong hình ảnh công chúa Disney

Trong bộ ảnh mới nhất của mình, tạo hình của Tiểu Vy giống hệt nữ diễn viên Mackenzie Foy, người đảm nhiệm vai chính trong tác phẩm sắp ra mắt của Disney. Cùng sinh năm 2000 và đều sở hữu nhan sắc tươi tắn, cuốn hút, người đẹp gốc Quảng Nam không hề kém cạnh Mackenzie Foy khi tái hiện lại hành trình cổ tích của công chúa nhà Chuột.

The Nutcracker and the Four Realms là câu chuyện về Clara, một cô gái được sinh ra trong gia đình đầy tình yêu thương, sống một cuộc sống bình thường. Trong một đêm Giáng sinh băng giá, Clara khám phá ra chìa khóa đến một vũ trụ song song đầy bí ẩn. Ở nơi này, cô gái trẻ phát hiện ra xuất thân danh giá của mình và bắt đầu hành trình khám phá một thế giới hoàn toàn mới với nhiều điều kỳ diệu nhưng cũng lắm hiểm nguy.

Kẹp hạt dẻ và bốn vương quốc dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 2.11 tới.