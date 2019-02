Hoa hậu Venezuela sống vất vưởng trong cuộc khủng hoảng

Hãng AP đưa tin trong số hàng ngàn người rời Venezuela mỗi ngày để thoát khỏi tình trạng thiếu lương thực và tỷ lệ lạm phát dự kiến sẽ lên tới 1 triệu phần trăm, nước này cũng đã mất đi hàng chục nữ hoàng sắc đẹp bởi cuộc tìm đường di cư, ra sinh sống ở nước ngoài. Từng phụ thuộc quá nhiều vào nguồn thu dầu mỏ, sau cơn khủng hoảng giá dầu, Venezuela lọt top những cuộc khủng hoảng siêu lạm phát tồi tệ nhất lịch sử hiện đại. Người nghèo khốn đốn chật vật chạy lo từng bữa ăn, và kể cả các nữ hoàng nhan sắc.

Rất nhiều thí sinh tham gia cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ quốc tế bao gồm Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Hoàn vũ sau khi tìm kiếm danh hiệu đổi đời đã sang nước khác làm việc. Tại trường đào tạo sắc đẹp nổi tiếng ở Caracas, thủ đô của Venezuela, nơi lưu giữ bức ảnh các nữ hoàng nhan sắc thành danh, nhiều cô gái ở đó từng muốn trở thành người mẫu và hoa hậu. Nhưng ngày nay họ nhận thấy rằng phải rời khỏi đất nước mới là theo đuổi ước mơ.

Giselle Reyes là giám đốc đào tạo của ngôi trường. Bà ước tính trong thập niên qua, 70% chân dài tốt nghiệp lò đào tạo của mình đã rời khỏi đất nước để làm người mẫu ở Mexico, Colombia, Mỹ và các nước khác. Một nữ hoàng sắc đẹp vừa rời Venezuela là Jessica Russo, 22 tuổi. Chuyển đến Peru một năm trước cùng gia đình, chân dài này đại diện cho quê hương mới tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất ở Philippines 2018, nơi cô gặp Carolina Jane, cũng là một người mẫu Venezuela, nhưng nay đại diện cho... Tây Ban Nha.

Ảnh: Instagram NV Jessica Russo rời Venezuela để đầu quân cho nhan sắc Peru

Một cái tên khác, Andrea Diaz chuyển đến Chile ba năm trước từ Venezuela. Giờ đây, cô đại diện cho ngôi nhà mới của mình tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018 tại Thái Lan vừa qua. Bồ Đào Nha cũng được đại diện ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2018 tại Trung Quốc bởi một cựu Hoa hậu Venezuela. Chứng kiến "gà nhà" đá nhau dưới những dải băng khác nhau, người dân Venezuela nhói lòng.

Đất nước Nam Mỹ này từng có bảy vương miện Hoa hậu Hoàn vũ và sáu danh hiệu Hoa hậu Thế giới, Venezuela cũng là quốc gia dẫn đầu về số lượng vương miện ở Hoa hậu Quốc tế với con số 7, nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế của đất nước đang tước đi từ những nữ hoàng sắc đẹp cơ hội việc làm tại quê hương. Bởi lẽ các chương trình thời trang và các chiến dịch quảng cáo bị đình trệ. Các sản phẩm truyền hình bị khựng lại và các công ty cũng như các thương hiệu thời trang ngày càng không chịu chi tiền cho quảng cáo.

"Tôi rất khó khăn để tìm kiếm lớp chân dài mới. Mọi người luôn nói với tôi rằng họ sẽ làm việc cho tôi trong vài tháng trong khi tìm cách rời khỏi đất nước", bà Giselle Reyes nói thêm. Ngay cả cuộc thi nhan sắc uy tín nhất nước này là Hoa hậu Venezuela cũng không còn đảm bảo cho các thí sinh của mình một công việc ổn định sau thời gian huấn luyện khắc nghiệt. Cuộc thi này được tuyển chọn trên truyền hình toàn quốc, với khoảng 24 người tham gia mỗi năm và đưa họ qua một học viện đào tạo sáu tháng, bao gồm các lớp gym, ngoại ngữ, ứng xử, phong thái và cả phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng ít nhất 17 thành viên của lớp Hoa hậu Venezuela năm 2015 đang phải làm việc ở nước ngoài, như Mexico, Colombia, Thổ Nhĩ Kỳ và thậm chí ở tận Ấn Độ, theo một tìm kiếm trên mạng về hồ sơ truyền thông xã hội. Số lượng thí sinh mùa giải 2014 làm việc ở nước ngoài cũng tương tự.

Ảnh: AFP Từ châu Âu, Miss Universe 2009 Stefanía Fernández mong muốn đất nước vượt qua khủng hoảng

"Vào những năm 90, việc tham gia Hoa hậu Venezuela hầu như đảm bảo bạn làm việc trong lĩnh vực người mẫu hoặc trên TV. Bây giờ thị trường địa phương cho các chân dài là rất nhỏ", Rafael Briceno, một người dẫn chương trình có trụ sở tại Venezuela, cũng là người đã tổ chức các lớp huấn luyện giao tiếp trước công chúng cho hàng chục người tham gia Hoa hậu Venezuela, chia sẻ. Hầu hết các nhan sắc từng đăng quang đều ra nước ngoài. "Vào những năm 90, việc tham gia Hoa hậu Venezuela hầu như đảm bảo bạn làm việc trong lĩnh vực người mẫu hoặc trên TV. Bây giờ thị trường địa phương cho các chân dài là rất nhỏ", Rafael Briceno, một người dẫn chương trình có trụ sở tại Venezuela, cũng là người đã tổ chức các lớp huấn luyện giao tiếp trước công chúng cho hàng chục người tham gia Hoa hậu Venezuela, chia sẻ. Hầu hết các nhan sắc từng đăng quang đều ra nước ngoài.

Stefanía Fernández, Miss Universe 2009, chia sẻ trên trang cá nhân dịp đầu năm đánh dấu 10 năm đăng quang của mình: "Tôi hI vọng rằng sẽ không có quốc gia nào phải trải qua cuộc khủng hoảng mà Venezuela yêu dấu của tôi đang trải qua ngày hôm nay. Tôi ước không ai phải lo lắng về việc nuôi sống gia đình hay làm thế nào để cứu sống người thân vì thiếu thuốc men. Hi vọng và chúng tôi nhận ra rằng đó không phải là một câu hỏi về quốc tịch, đó là một câu hỏi về con người... Hầu hết mọi người tôi biết đã ra ngoài để tìm kiếm điều kiện sống tốt hơn, với sự can đảm để làm việc và tiến về phía trước. Nhiều người đi với một trái tim tan vỡ tìm nơi ẩn náu và an ủi. Tha thứ cho những ai phải sang Colombia, Chile, Panama, Peru, Argentina..., những quốc gia khác đã đưa cho chúng tôi bàn tay".

Ivian Sarcos, Hoa hậu Thế giới 2011, hiện sống và làm việc tại châu Âu, Gabriela Isler Morales, Hoa hậu Hoàn vũ 2013, ký hợp đồng với thị trường Miami, Los Angeles và New York (Mỹ)... cùng hàng loạt danh hiệu khác đều phải tìm miền đất hứa cho mình. "Cường quốc Hoa hậu" Venezuela đang phải vùng vẫy vượt qua khủng hoảng chưa có hồi kết.