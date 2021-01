Hòa Hiệp, Bá Thắng kể chuyến đi đầu năm 'nhớ đời' ra miền Trung

Chương trình thiện nguyện do Hội Phụ nữ Từ thiện TP.HCM cùng hai nghệ sĩ Hòa Hiệp và Bá Thắng (Đại sứ Nhân ái của Hội) thực hiện đã mang quà tết đến với đồng bào dân tộc Cơ Tu (xã Ga Ri và xã Ch’Ơm, H.Tây Giang, Quảng Nam).

Diễn viên Bá Thắng cho biết thêm: “Cung đường vừa hẹp, vừa khúc khuỷu nên một số thành viên trong đoàn đã bị mệt do bị say xe. Thời tiết miền Trung khá lạnh, khoảng dưới 12 độ C khiến nhiều thành viên phải ra chợ gần đó mua thêm áo, găng tay… Tới trung tâm huyện, không ngờ thời tiết còn lạnh hơn, thấy rét một số bà con ở đây đã nhóm vội cho một “lò lửa” sưởi ấm cho những người từ thành phố lên vùng cao trong thời điểm rét đậm, rét hại. Bà con còn căn dặn đoàn lên tới xã Ga ri và Ch’Ơm phải cố gắng giữ ấm vì ở đây đã lạnh như vậy, trên đó còn lạnh hơn”.